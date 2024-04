Reprodução: Flipar Mudanças de nome não alteram os números de RG e CPF, que seguem os mesmos.

Com o uso recorrente do número do CPF para cadastros, esse é um documento que tem ficado cada vez mais exposto e vulnerável. Uma investigação do grupo RBS no Rio Grande do Sul, revelou que golpistas usavam o documento de pessoas de forma indevida, para cadastrá-las no Programa Farmácia Popular, junto com CNPJs fantasmas de farmácias que já não existem e assim receber do governo o valor referente aos medicamentos.

Como acontecia a fraude

A fraude começava com uma rede de venda e aluguel de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de farmácias que já haviam fechado, pois mesmo com as atividades encerradas, o CNPJ da farmácia seguia recebendo os valores do programa.

Não foi possível compreender como os golpistas conseguiam o CPF das pessoas.

CPF no programa Farmácia Popular

Caso você não use o programa, é possível verificar se há algum medicamento cadastrado no seu nome e se for o caso, bloquear. Veja o passo a passo:

- Baixe o aplicativo "Meu SUS Digital";

- Entre com o seu perfil registrado no portal gov.br (caso não tenha conta, acesse o site para fazer o cadastro);

- Clique na ação "Medicamentos";

- Clique na aba "Recebidos", onde é possível ver os registros de medicamentos e desabilitar a autorização de retirada de remédios pelo Farmácia Popular.

Como proteger seu CPF

Também existem formas de redobrar o cuidado com a exposição de dados e o número do documento. Veja as dicas:

1 - Não compartilhe dados por telefone nem pelas redes sociais. Evite confirmar dados por telefone e fornecê-los onde essa informação não é obrigatória;

2 - É possível verificar se o seu documento foi usado de forma indevida em algum tipo de compra por meio dos aplicativos do Serasa e do SPC Brasil;

3 - Por meio da ferramenta Registrato , do Banco Central, é possível verificar se o seu documento está sendo usado para abrir contas em instituições financeiras.

