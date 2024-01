Reprodução/redes sociais Dois empresários do setor financeiro estão entre as vítimas

A identidade das sete vítimas da queda do avião no interior de Minas Gerais foi divulgada nesta segunda-feira (29). Dois empresários do setor financeiro e seus familiares estavam na aeronave, segundo confirmação da empresa em que eles eram sócios. O acidente aconteceu no último domingo (28), na cidade de Itapeva, no sul de Minas Gerais.

Os empresários Marcílio Franco e André Amaral, ambos sócios da CredFranco, estavam na aeronave junto a seus familiares no momento da queda. Raquel Silveira, de 40 anos, e Antônio Silveira, de 2 anos, eram os familiares de Marcílio que estavam no avião. Também estava Fernanda Amaral, de 38 anos, que era esposa de André. O piloto e o co-piloto da aeronave também faleceram com a queda.

A aeronave partiu de Campinas, em São Paulo, e tinha como destino Belo Horizonte, capital mineira. O Corpo de Bombeiros informou que o avião foi visto se desintegrando no ar e caindo por volta das 10h38, na região rural de Itapeva.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) apura para entender quais os motivos da queda do avião. O Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA III) foi acionado par iniciar as investigações.

O órgão preza para que as investigações ocorram "no menor prazo possível", entretanto, o Cenipa já informou que isso depende "da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes".

Na nota publicada pela CredFranco nas redes sociais, a empresa escreve:

"André Amaral e Marcílio Franco foram pilares fundamentais na fundação e crescimento da CREDFRANCO, dedicando suas vidas ao desenvolvimento de soluções inovadoras e ao fortalecimento das relações comerciais e comunitárias. Suas visões e esforços não apenas impulsionaram a nossa empresa, mas também contribuíram significativamente para o avanço do setor.

Neste momento de luto, expressamos nossas mais sinceras condolências e solidariedade à família, amigos e a todos que compartilham conosco este momento de trsiteza e reflexão.

A CREDFRANCO está comprometida em honrar a memória e continuar o legado de André e Marcílio, mantendo os valores e princípios que eles tanto prezavam."