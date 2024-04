Reprodução - Redes sociais/Polícia Militar Criminosos explodiram dois carros-fortes na região de Cordeirópolis (SP).

Foram registrados ataques em uma agência bancária e a carros-fortes em três cidades do interior de São Paulo na segunda-feira (8). De acordo com a Polícia Civil, que está investigando o ocorrido, os três casos têm ligação.

O primeiro caso aconteceu por volta das 3h de segunda na cidade de São Pedro (SP). Quatro homens armados com fuzis fizeram o bloqueio de ruas no entorno de uma agência bancária da cidade. Os criminosos utilizaram explosivos no local e fugiram em seguida.

No mesmo dia, no final da tarde, cerca de 10 homens explodiram dois carros-chefes na Rodovia Washington Luís (SP-330), em Cordeirópolis (SP). A Polícia Militar apontou que dois dos veículos usados no crime também foram usados no assalto em São Pedro.

No início da noite, outro carro-forte foi atingido por disparos na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), próximo a Piracicaba (SP), mas os assaltantes não conseguiram efetuar o roubo. Na estrada, que foi parcialmente interditada após o ocorrido, um carro abandonado foi encontrado incendiado.

Até o momento, dois suspeitos foram presos e um morreu durante confronto com a PM. Um dos investigados por envolvimento no crime é ex-policial militar.

Na casa desse suspeito, foi encontrado um arsenal com explosivos, fuzis e munições, além de R$ 110 mil em dinheiro. A Polícia Civil segue investigando os casos.

