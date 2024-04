REPRODUÇÃO/POLÍCIA FEDERAL PF e Marinha apreenderam 211 kg de cocaína em Santos (SP)

A Polícia Federal e Marinha , em uma ação conjunta, apreenderam 211 kg de cocaína no porto de Santos , em São Paulo, nesta terça-feira (2). A substância foi encontrada num compartimento submerso do casco de um navio, que se encontrava atracado no porto e tinha como destino a Alemanha.

De acordo com a PF, a embarcação foi selecionada para inspeção com base em critérios de risco e inteligência da polícia.

Ao longo da inspeção, realizada por mergulhadores da Marinha e policiais federais, foram localizados fardos contendo a substância suspeita.

A substância foi apreendida pela PF, que realizará perícia no material. A investigação sobre o caso será conduzida pela Delegacia de Polícia Federal em Santos para comprovação da materialidade e autoria de crime de tráfico internacional de drogas.

