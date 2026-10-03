Romeu Zema
Carlos Elias Junior/ Agência O Dia
Romeu Zema

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) não terá  agenda pública neste sábado (3), último dia de campanha de rua antes do primeiro turno das eleições. A informação foi confirmada por sua assessoria ao iG.

Nas redes sociais, o ex-governador de Minas Gerais publicou fotos de formatura, registros tomando café e de um almoço em família. Também compartilhou uma frase atribuída ao humorista Chico Anysio e um vídeo em que aparece cortando o cabelo.

Zema também passou a sexta-feira (2) sem agenda pública de campanha. Ao longo da reta final, o candidato rejeitou a possibilidade de abandonar a disputa para apoiar Flávio Bolsonaro (PL). Na terça-feira (29), durante agenda em Ipatinga, no Vale do Aço mineiro, Zema afirmou que manteria sua candidatura até “o último minuto” e defendeu que a direita se reunisse no segundo turno. 

Pelo calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), caminhadas, carreatas, passeatas e distribuição de material de campanha são permitidas até as 22h deste sábado. O primeiro turno será realizado neste domingo (4).


    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2026-10-03/zema-fica-sem-agenda-publica-no-ultimo-dia-de-campanha.html
    Compartilhar
    Comentários
    Clique aqui e deixe seu comentário!

    Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste site. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie.

    Mais Recentes