Reprodução/X Os aliados Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participou neste sábado (3) de uma motocarreata entre Santa Bárbara d'Oeste e Americana, no interior de São Paulo, ao lado do governador e candidato à reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ato integra a agenda de campanha na véspera do primeiro turno das Eleições 2026.

A concentração ocorreu no Parque Araçariguama, em Santa Bárbara d'Oeste. De lá, o grupo seguiu pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em direção a Americana, em um percurso de aproximadamente 20 quilômetros. Flávio realizou o trajeto sobre um caminhão.

Além de Tarcísio, participaram do ato os candidatos ao Senado André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP). A chegada ocorreu no Parque de Eventos CCA, em Americana, local utilizado para a Festa do Peão da cidade.

A motocarreata estava inicialmente programada para começar às 9h, com chegada prevista a Americana às 10h30. A programação havia sido divulgada previamente pela campanha de Flávio.

Apoiadores levam imagens de Nossa Senhora Aparecida



Apoiadores que aguardavam a chegada do candidato em Americana levaram imagens de Nossa Senhora Aparecida ao evento. Uma criança estava vestida como a santa e um carro de boi também transportava uma imagem da Padroeira do Brasil.

A manifestação ocorreu após a circulação, durante a campanha, de conteúdo que atribuía a Flávio Bolsonaro a intenção de retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de Padroeira do Brasil. A informação foi negada pelo candidato.

Flávio tem motocarreata prevista no Rio



Depois da agenda no interior paulista, Flávio Bolsonaro tem outra motocarreata prevista para este sábado, desta vez na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo a agenda oficial da campanha, a concentração está marcada para as 15h em Campo Grande, na Estrada Professor Daltro Santos. O percurso seguirá até a Praça da Fé, em Bangu.

O ato no Rio integra a programação do candidato no último dia em que a legislação eleitoral permite a realização de carreatas, passeatas e caminhadas antes do primeiro turno.