Divulgação Peregrinos na Rodovia Presidente Dutra

Quase 200 romeiros foram escoltados pela Polícia Rodoviária Federal, na noite desta sexta-feira (02), pela Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. O grupo seguia em direção a Aparecida, no interior de São Paulo. Outubro é o mês das comemorações da santa mais famosa do país e o movimento na rodovia sempre aumenta dias antes do dia 12, data das homenagens feitas à Padroeira do Brasil.

Segundo a PRF, a escola serviu para evitar riscos durante o deslocamento dos peregrinos no trecho de Caçapava (SP). A PRF atuou no controle da velocidade dos veículos para diminuir os riscos durante a passagem dos devotos.

Os peregrinos foram orientados a seguir pelo sentido sul da rodovia, em direção a São Paulo, mas preferiram caminhar no sentido oposto para chegarem a um ponto de apoio a romeiros. Os policiais precisaram controlar o trânsito e reduzir a velocidade de veículos para minimizar os riscos.

''A PRF ressalta que a intervenção ocorreu diante de uma situação que já estava instalada e teve caráter preventivo. A presença de pedestres em uma rodovia oferece riscos mesmo quando são adotadas medidas de segurança, já que esse tipo de via é projetado para a circulação de veículos e não para o deslocamento de pessoas a pé. Durante a noite, os riscos são ainda maiores devido à menor visibilidade'', informou a PRF em nota.

A equipe policial destaca que os riscos em uma rodovia sempre existem, mesmo com as medidas de seguranca, e se agravam durante a noite, quando a visibilidade é menor.



