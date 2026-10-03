Carlos Elias Junior/ Agência O Dia Augusto Cury

O candidato à Presidência Augusto Cury (Avante) reservou o último dia de campanha de rua antes do primeiro turno para uma caminhada em Colina, sua cidade natal, no interior de São Paulo. Batizado de “Caminhada pela Pacificação”, o ato deste sábado (3) foi marcado para as 10h30, no centro do município, conforme a programação divulgada pela campanha.

A concentração foi anunciada na Casa Cury, na Avenida Rui Barbosa, 314, com encerramento previsto para o meio-dia. O candidato retorna a Ribeirão Preto após a caminhada e não tem outros compromissos públicos previstos para o restante do dia.

Na sexta-feira (2), durante uma manifestação em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, Cury criticou os pedidos de voto útil feitos por outros presidenciáveis e o cancelamento do debate da TV Globo, do qual participaria.

“É uma vergonha, até uma ditadura, o que alguns candidatos estão fazendo, pedindo voto útil”, declarou. candidato também disse que não apoiará outro concorrente em um eventual segundo turno.

Para este domingo (4), a assessoria informou que Cury deve votar pela manhã em Colina e acompanhar a apuração em sua residência, em Ribeirão Preto. Há previsão de entrevista coletiva à noite para comentar o resultado.







