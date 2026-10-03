Ricardo Stuckert / PR Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), encerrou neste sábado (3), em São Paulo, os atos de rua da campanha para o primeiro turno das Eleições 2026 . Lula participou de uma caminhada com apoiadores e aliados políticos pela região da Avenida Paulista, com percurso pela Rua Augusta em direção à Praça Roosevelt.

Participaram da mobilização o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), o candidato ao Governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) e as candidatas ao Senado Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB). A presença dos aliados e o percurso até a Praça Roosevelt haviam sido anunciados previamente na agenda de campanha.

O ato ocorreu no último dia permitido pela legislação eleitoral para a realização de caminhadas, carreatas e passeatas antes do primeiro turno. De acordo com o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), esse tipo de manifestação pode ocorrer até às 22h deste sábado.

Ato foi autorizado pelo TRE-SP



A realização da caminhada foi precedida por uma discussão entre a organização do evento e a Prefeitura de São Paulo sobre a utilização da Avenida Paulista.

Inicialmente, a administração municipal informou que eventos não poderiam ser realizados na avenida neste sábado e no domingo (4). O PT contestou a restrição e afirmou ter comunicado previamente o percurso aos órgãos públicos responsáveis.

Na sexta-feira (2), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) autorizou, por 5 votos a 1, a realização da caminhada. Segundo a decisão, o ato poderia ocorrer desde que não provocasse a obstrução do trânsito e fossem cumpridas as determinações da Polícia Militar e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para garantir a circulação de pessoas e veículos.

A relatora do caso, juíza Carla Bedotti, considerou que a determinação da Justiça Eleitoral utilizada na discussão sobre o evento tinha como objetivo garantir a fluidez das vias durante o período eleitoral, e não impedir a realização de manifestações político-eleitorais.

A organização havia informado previamente às autoridades que a concentração seria realizada na região da Avenida Paulista, próxima à Alameda Ministro Rocha Azevedo. Depois de passar por parte da avenida, a caminhada seguiria pela Rua Augusta até a Praça Roosevelt.

Flávio Bolsonaro fará motocarreata na Zona Oeste do Rio



O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) também tem ato de campanha previsto para este sábado. A partir das 15h, o candidato fará uma motocarreata na Zona Oeste do Rio de Janeiro, com percurso entre os bairros de Campo Grande e Bangu.

A mobilização integra a agenda de Flávio Bolsonaro no último dia permitido para caminhadas, carreatas e passeatas antes do primeiro turno.

Primeiro turno será neste domingo



O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado neste domingo (4). Segundo o TSE, 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar no país.

A votação será realizada das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Além de presidente e vice-presidente da República, os eleitores escolherão governadores e vice-governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.