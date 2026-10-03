LulaOficial/Youtube;Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) lideram pesquisa eleitoral

As pesquisas Datafolha e Quaest divulgadas neste sábado (03), véspera do primeiro turno das eleições, apontam que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) devem disputar o segundo turno.

Na pesquisa Datafolha, Lula aparece com 45% dos votos válidos, enquanto Flávio tem 42%. Já na Quaest, o atual presidente registra 46%, contra 45% do senador.

Nos dois levantamentos, a diferença entre os candidatos está dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, o que significa que estão tecnicamente empatados.

Os resultados indicam que nenhum dos dois alcança os votos necessários para vencer a eleição no primeiro turno. Para isso, um candidato precisa receber mais da metade dos votos válidos.

Datafolha mostra Lula três pontos à frente

Na pesquisa Datafolha, Lula aparece com 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio Bolsonaro. Na sequência estão Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; o escritor Augusto Cury (Avante), também com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 1%.

Os demais candidatos não registraram percentual de votos válidos.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados dizem em quem pretendem votar sem receber uma lista com os nomes dos candidatos, Lula aparece com 40% e Flávio Bolsonaro, 33%.

Jair Bolsonaro (PL) foi citado por 4% dos entrevistados, enquanto Caiado, Augusto Cury e Renan Santos registraram 2% cada. Outros nomes e respostas somaram 2%.

O percentual de eleitores que não souberam responder caiu de 13% para 11%. Já as respostas em branco, nulas ou de pessoas que não escolheram nenhum candidato passaram de 5% para 3%.

Já no segundo turno, Lula aparece com 47% das intenções de voto no Datafolha, contra 46% de Flávio Bolsonaro. Os votos em branco, nulos ou de eleitores que não escolheram nenhum dos dois somam 6%. Outros 2% estão indecisos.

O levantamento foi encomendado pela Globo e pela Folha de S.Paulo e ouviu 4.006 eleitores com 16 anos ou mais neste sábado (03). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e a pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-01708/2026.

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Quaest mostra diferença de um ponto

Na pesquisa Quaest, Lula aparece com 46% dos votos válidos, enquanto Flávio Bolsonaro tem 45%. Augusto Cury, Renan Santos e Ronaldo Caiado registram 3% cada. Os demais candidatos não pontuaram.

Quando são considerados todos os votos, incluindo os de eleitores indecisos, os brancos, os nulos e as pessoas que afirmam que não vão votar, Lula aparece com 40%, ante 39% na pesquisa anterior. Flávio Bolsonaro passou de 34% para 38%.

Caiado registra 3%, contra 4% no levantamento anterior. Renan Santos permanece com 3%, enquanto Augusto Cury caiu de 4% para 3%. Romeu Zema passou de 1% para menos de 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

O percentual de eleitores indecisos caiu de 5% para 3%. Já as respostas em branco, nulas ou de quem não pretende votar permaneceram em 10%.

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, Lula registrou 35%, enquanto Flávio Bolsonaro, 32%. Outros nomes somaram 9% das respostas.

O número de indecisos caiu de 31% para 17%. Já os votos em branco, nulos e quem não deve comparecer às urnas passaram de 3% para 7%.

No segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente, com 44%, enquanto Lula registra 42%. No levantamento anterior, os dois candidatos tinham 42%. Os votos em branco, nulos ou de quem não pretende votar representam 13%. Outros 1% não souberam responder.





O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e ouviu 3.702 eleitores com 16 anos ou mais, entre sexta-feira (02) e sábado (3). A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número BR-02197/2026.