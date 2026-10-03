Reprodução Caiado encerra campanha em Trindade, região Metropolitana de Goiânia

O candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) concentrou em Goiás os últimos atos de campanha antes do primeiro turno, neste sábado (3). Participou de caminhada e carreata em Goiânia, ao lado do governador Daniel Vilela (MDB) e da candidata ao Senado Gracinha Caiado (União Brasil), e reservou o encerramento para uma caminhada em Trindade, Capital da Fé, na região metropolitana. Neste domingo (4), votará em Nova Crixás e acompanhará a apuração na capital.

A mobilização da manhã começou na Praça Coronel Joaquim Lúcio, em Campinas, e percorreu as avenidas 24 de Outubro e Anhanguera. Na sequência, Caiado e os aliados participaram de uma carreata pela região Noroeste de Goiânia. A programação de encerramento previa uma caminhada às 17h, na Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade.

Durante o ato na capital, Caiado rejeitou a possibilidade de desistir da candidatura para apoiar Flávio Bolsonaro (PL), em meio aos pedidos de voto útil na direita.

“A palavra desistir não existe na trajetória de vida do Caiado”, disse em entrevsita à imprensa.

Caiado vota em Crixás e acompanha apuração no Palácio

O governador começa o domingo (4) em Nova Crixás, no norte de Goiás. A votação está prevista para as 9h30, no Colégio Estadual Zizi Perillo Caiado, na Rua 3, no Setor Central.

Depois, seguirá para Goiânia, onde acompanhará a votação de Daniel Vilela às 11h30, na Escola Municipal João Clarimundo de Oliveira, na Rua 3, número 111, no Bairro Água Branca.

Às 12h25, o presidenciável acompanhará Gracinha Caiado no Externato São José, na Rua 18, número 221, no Setor Oeste.

A partir das 17h, Caiado acompanhará os resultados das eleições no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, no centro de Goiânia.



