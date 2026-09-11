Ricardo Stuckert/PR e Carlos Moura/Agência Senado Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL)

O Datafolha divulgou nesta sexta-feira (11) uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio Bolsonaro (PL).

O escritor Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar, com 6% das intenções de voto. Depois estão Ronaldo Caiado (PSD), com 4%; Renan Santos (Missão), com 3%; e Romeu Zema (Novo), com 2%.

Lula (PT): 39%

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Augusto Cury (Avante): 6%

Ronaldo Caiado (PSD): 4%

Renan Santos (Missão): 3%

Romeu Zema (Novo): 2%

Samara (UP): 1%

Edmilson Costa (PCB): 1%

Clariana Barão (DC): 1%

Rui Costa Pimenta (PCO): 1%

Branco ou nulo: 6%

Indecisos: 4%

Em comparação com o levantamento anterior, Lula subiu um ponto percentual e Flávio avançou dois. A vantagem do atual presidente passou de 5 para 4 pontos percentuais sobre o candidato do PL.

Já Augusto Cury caiu de 8% para 6%, enquanto Ronaldo Caiado, Renan Santos e Romeu Zema continuam com o mesmo percentual.

O percentual de votos em branco, nulos ou em nenhum candidato continuou em 6%.

Na votação espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, Lula passou de 31% para 33% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro avançou de 22% para 25%, enquanto Augusto Cury oscilou de 5% para 3%. Os indecisos somam 23%, o menor percentual registrado até agora.

O levantamento foi feito durante o aumento da crise no Supremo Tribunal Federal (STF), mas terminou antes da divulgação, nesta sexta-feira (11), de que Flávio é investigado no inquérito do caso "Dark Horse" e da decisão de retirar o sigilo dos dados da investigação.

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Disputa no segundo turno

Na simulação de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, os dois mantiveram os mesmos números da pesquisa anterior. Lula aparece com 46% e Flávio, com 44%.

Lula também aparece em empate técnico com Augusto Cury em uma simulação de segundo turno. O presidente tem 45%, contra 43% do escritor.

Nas disputas contra os demais candidatos, Lula marca 46% contra 41% de Caiado, 48% contra 39% de Zema e 48% contra 37% de Renan Santos.

O Datafolha também avaliou para onde poderiam ir os votos de Augusto Cury em um eventual segundo turno. Entre seus eleitores, 39% afirmaram que votariam em Flávio, enquanto 37% escolheriam Lula.

Entre os eleitores que não se identificam nem como petistas nem como bolsonaristas, 34% declararam preferência por Lula e 38% por Flávio.





A pesquisa entrevistou 2.002 eleitores com 16 anos ou mais entre terça-feira (8) e quinta-feira (10) em 125 municípios.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento foi encomendado pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01833/2026.