Foto: Polícia de Dendermonde Grupo entregou todo material às autoridades, que buscam possível proprietário

Um grupo de trabalhadores da construção civil encontrou um “tesouro” avaliado em cerca de R$ 60 milhões no subsolo de uma construção. Eles realizavam escavações em Sint-Gills, na Bélgica, para uma obra de infraestrutura de esgoto de um antigo imóvel.

No local, se depararam com 49 barras e mais de 4 mil moedas de ouro. O grupo continha oito trabalhadores, incluindo estudante de 18 anos que estava de férias.

Eles achavam que tinham encontrado moedas de 1 euro, até notarem as barras de ouro e terem dimensão do achado. O grupo entregou tudo para a Polícia de Dendermonde no dia 11 de agosto, mesmo dia em que tudo aconteceu.

Segundo a imprensa local, ao menos cinco pessoas já teriam contatado a polícia alegando serem donas do tesouro. Com isso, o caso foi transferido para autoridades federais para investigações, e o material está trancafiado em um cofre de alta segurança.





Trabalhadores podem ter tido dia de sorte

A principal questão a ser solucionada pelas autoridades neste momento é a origem do ouro. Conforme a VRT, emissora pública da região, o Ministério Público investiga como o ouro foi parar no subsolo e se foi escondido de forma ilegal.

A depender das apurações, a legislação belga prevê que quem achou pode ter direito a posse do tesouro, assim como o proprietário do imóvel.

Com isso, a decisão do grupo de comunicar rapidamente as autoridades se torna relevante caso o desfecho dê a eles direito à parte da riqueza.

O caso ainda pode ser investigado por um longo período, em busca de possíveis proprietários enquanto se apura a possibilidade de ter origem ilegal.