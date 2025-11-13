Reprodução Lula e Bolsonaro disputaram o segundo turno das eleições de 2022

A pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quinta-feira (13), mostra que 24% dos brasileiros consideram que o melhor resultado para as eleições de 2026 seria a vitória de um candidato que não esteja ligado nem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e nem ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Os pesquisadores também questionaram eleitores sobre intenções de votos no primeiro turno e possíveis cenários em segundo turno.

Para o levantamento, foram entrevistados dois mil brasileiros entre os dias 06 e 09 de novembro, em todos os estados. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de 2 pontos percentuais.

Melhor resultado para os brasileiros

Com a confirmação da candidatura para tentar a reeleição de um quarto mandato de Lula, e Bolsonaro ainda se mantendo como opção mesmo estando inelegível, a Quaest questionou eleitores sobre diferentes cenários de candidatos nas eleições presidenciais de 2026.

A maioria (24%) acredita que um melhor resultado é de um novo presidente, sem ligações com os dois anteriores. Em seguida, com 23%, aparece a opção de Lula ganhar de novo.

Alguém fora da política aparece em terceiro, com 17%, seguido de Bolsonaro voltar a ser elegível e vencer (15%) e de alguém apoiado por Bolsonaro (11%). Alguém apoiado por Lula e os que não souberam ou não responderam somam 5% cada.

Cenários possíveis

Reprodução/Quaest Quaest simulou possíveis cenários para segundo turno nas eleições de 2026





O levantamento indicou que Lula mantém vantagem sobre possíveis adversários em cenários de segundo turno, embora as margens de vitória tenham diminuído. Entre os dez nomes testados, o petista venceria nove.

A única exceção seria uma repetição do embate de 2022: Lula aparece numericamente à frente de Bolsonaro, com 42% das intenções de voto contra 39%, mas ambos estão em situação de empate técnico.

Em primeiro turno, o atual presidente lidera as pesquisas de intenção de voto. No cenário com Bolsonaro, o petista aparece com 32%, enquanto o ex-presidente marcou 27%.

Entre os candidatos atualmente elegíveis, o que mais se aproxima de Lula é Ciro Gomes (PSDB), que teve 33% contra 38% do presidente. Na disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos), o petista teve 41% contra 36%.

Avaliação em queda

O levantamento aponta um aumento no número de brasileiros que consideram que Lula não deveria disputar a reeleição. Na pesquisa de novembro, 59% dos entrevistados afirmam que o petista não deve tentar um quarto mandato. No levantamento do mês anterior, o percentual era de 56%.





Lula confirmou a intenção de concorrer novamente duas semanas depois, em 23 de outubro, durante viagem à Indonésia. No mesmo período, caiu de 42% para 38% o índice dos que defendem sua candidatura.

Por outro lado, a maioria também rejeita uma nova tentativa de Jair Bolsonaro. Segundo o levantamento, 67% dos brasileiros acreditam que ele deveria apoiar outro nome, enquanto 26% defendem que Bolsonaro siga com a própria candidatura.