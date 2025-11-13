Casa Branca/Reprodução Donald Trump, presidente dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sancionou na noite de quarta-feira (12) o projeto de lei que encerra a paralisação mais longa da história do governo federal, após 43 dias de shutdown. As informações são do The Washington Post.

O impasse, que deixou 1,2 milhão de servidores sem pagamento e afetou aeroportos, programas de alimentação e parques nacionais, chegou ao fim com a aprovação do Congresso, que aprovou o texto no Senado na segunda (10) e na Câmara nesta quarta.

Falando da Casa Branca, Trump afirmou que o encerramento da paralisação representa uma vitória republicana e culpou o Partido Democrata pela crise. “Este não é um modo de governar um país. Espero que todos concordem que o governo nunca deve ser paralisado novamente”, disse o presidente. Ele também incentivou eleitores a “lembrar do shutdown” nas eleições legislativas de 2026.

A Câmara dos Representantes votou por 222 a 209 pela reabertura do governo, após quase oito semanas sem sessões. O presidente da Câmara, Mike Johnson (republicano da Louisiana), havia mantido o plenário paralisado desde 19 de setembro para pressionar o Senado a aceitar uma proposta de financiamento temporário, o que foi rejeitado repetidas vezes por democratas.

“Sentimos alívio esta noite. O shutdown democrata finalmente acabou”, declarou Johnson após a votação, criticando o impasse que classificou como “totalmente previsível e inútil”. O plano aprovado foi articulado por republicanos do Senado, sete democratas e um independente.

*Reportagem em atualização.