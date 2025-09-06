Reprodução/Twitter @CostaNetoPL Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal.

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, reafirmou neste sábado (6) que a sigla ainda aposta todas as fichas na candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2026, apesar dele estar inelegível e preso.

"Não temos plano B. O nosso plano é o Bolsonaro candidato", escreveu Valdemar em publicação no X (antigo Twitter).

A declaração ocorre em meio a boatos de articulações internas do partido diante da incerteza sobre a viabilidade de Bolsonaro para concorrer no ano que vem. Isso porque o ex-presidente foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) até 2030, por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação.

Além disso, Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A medida foi adotada após o ex-presidente descumprir as cautelares impostas no inquérito que investiga a suposta tentativa de golpe de Estado, no qual ele é acusado de coação no curso do processo.

Nos bastidores, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), é um dos apontados como "sucessor natural" caso Bolsonaro não consiga disputar. Nos últimos dias, o governador tem apoiado abertamente a anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro, a principal pauta do núcleo bolsonarista.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também tem ganhado espaço como figura de mobilização e estará no centro dos atos de 7 de setembro, marcados para este domingo em várias capitais.





Apesar desses movimentos, Valdemar descarta qualquer substituto. Para o presidente do PL, a liderança de Bolsonaro segue incontestável dentro do partido.

"Quem vai decidir quem será o nosso candidato do PL, ou apoiado pelo PL, vai ser o presidente Bolsonaro, porque ele colocou o nosso partido no patamar em que estamos hoje", afirmou, em entrevista ao Correio Braziliense.