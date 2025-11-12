Divulgação Suspeito foi socorrido e está sob custódia da polícia

Um homem de 40 anos é suspeito de matar a esposa a facadas em Vespasiano, na Grande Belo Horizonte, nesta terça-feira (12). O crime teria sido cometido na frente do filho do casal, de 9 anos. Segundo a polícia, o homem tentou tirar a própria vida depois de matar a esposa, pulando do terceiro andar da casa. As informações foram divulgadas pela Rádio Itatiaia.

O suspeito foi socorrido e está internado em um hospital da região, sob escolta policial. Ele teria um histórico de violência com a vítima, diz o jornal.

Feminicídio

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), obtida pelo jornal O Tempo, os agentes foram acionados inicialmente para um caso de tentativa de suicídio. Uma testemunha teria contado para a polícia que o homem pulou do terceiro andar de uma residência e bateu a cabeça na queda.

Ao entrarem na casa, os policiais encontraram a mulher, identificada como Sirlene Francisca, morta com perfurações de faca pelo corpo, incluindo pescoço e tórax.





O filho do casal contou aos agentes que o pai invadiu a casa após uma briga em que a mãe fechou o portão, o deixando do lado de fora. Ele teria pulado o muro e atacado a vítima com uma faca.

O Portal iG entrou em contato com a Polícia Civil mineira para mais informações sobre o caso. A reportagem será atualizada assim que tivermos resposta.