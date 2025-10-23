Ricardo Stuckert/PR Lula fez a declaração ao lado do presidente da Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou nesta quinta-feira (23) que vai disputar as eleições presidenciais de 2026. Em viagem à Indonésia, o petista fez a declaração durante discurso ao lado do presidente do país, Prabowo Subianto.

“Eu vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que eu estou com a mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade. E vou disputar um quarto mandato no Brasil” , afirmou Lula.

A declaração foi feita enquanto ele comentava a relação entre Brasil e Indonésia. Segundo Lula, a frase foi dita para explicar a Subianto que os dois ainda se encontrariam “muitas vezes”.

Confirmação após incerteza

Em ocasiões anteriores, o presidente já havia comentado sobre uma possível candidatura no próximo ano. Inicialmente, chegou a afirmar que não pretendia disputar um novo mandato, mas depois declarou que ainda não havia decidido se participaria das eleições de 2026.

"Estou preparado para disputar outras eleições e tentar fazer com que a relação entre Indonésia e Brasil seja valorosa. E que a nossa relação traga mais empresários brasileiros para visitar a Indonésia" , declarou o brasileiro nesta quinta.

Agenda internacional

Lula chegou ao país asiático na quarta (22), em viagem oficial para fortalecer o comércio entre Brasil e Indonésia. Os dois líderes assinaram acordos de cooperação em áreas como agricultura, mineração e energia, no que lula chamou de parceria "cada vez mais relevante".





Segundo apuração da CBN, Lula pretende impulsionar principalmente a venda de proteína animal para a Indonésia, que tem a quarta maior população do mundo. O país se tornou membro oficial do BRICS em janeiro deste ano, e esteve presente no encontro da cúpula ocorrida em julho, no Rio de Janeiro.

A viagem de Lula ainda está prevista para se estender a outros países, como na Malásia. Na agenda internacional desta semana, o petista deve se reunir ainda com o presidente dos EUA, Donald Trump, para discutir tarifas.