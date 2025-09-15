Reprodução Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS"

A CPMI do INSS vai ouvir nesta segunda-feira (15), às 16h, o depoimento de Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o "Careca do INSS". A reunião da destinada para isso foi confirmada pelo presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG).

Apesar de uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) não obrigar o comparecimento, a defesa de Antunes informou que ele pretende ir à CPMI para apresentar sua versão. Viana afirmou que há esquema de segurança com a Polícia Legislativa e a Polícia Federal, e reforçou o compromisso de entregar relatório que aponte responsabilidades e recupere valores ao Tesouro Nacional.

Quem é o "Careca do INSS"?

Antônio Antunes é apontado pela PF como o lobista "facilitador" das fraudes nas aposentadorias e pensões do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). Ele seria um intermediário dos sindicatos e associações que receberam os valores indevidos e repassava parte deles a pessoas físicas e jurídicas.

As investigações estimam que, ao todo, o "Careca do INSS" repassou R$ 53 milhões a servidores do Instituto ou familiares e empresas ligadas a eles entre os anos de 2019 e 2024.

O lobista foi preso na sexta-feira (12) em uma ação da PF em desdobramento das investigações sobre as fraudes bilionárias no INSS. No sábado (13), André Mendonça, ministro do STF, decidiu que ele não era obrigado a comparecer na CPMI.

Além de Antunes, o empresário Maurício Camisotti, também preso na sexta por suspeita de articular as fraudes, foi convidado à depor na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, na quinta (18).

CPMI

A CPMI foi instalada para investigar fraudes em descontos associativos e empréstimos consignados que atingiram aposentados. O prejuízo estimado é de R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, sendo R$ 4,1 bilhões apenas nos dois primeiros anos do atual governo.





O plano de trabalho da comissão prevê seis eixos de investigação, incluindo mapeamento do esquema, identificação de responsáveis e análise do impacto sobre os beneficiários. O governo destinou R$ 3,3 bilhões via Medida Provisória para ressarcir as vítimas dos descontos indevidos.

A comissão tem prazo inicial de 180 dias, com conclusão prevista para março de 2026, e busca propor legislações para reforçar a proteção de dados dos segurados e prevenir novas fraudes.