A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do INSS aprovou nesta quinta-feira (11) a quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônico de alguns dos principais investigados no esquema de fraudes contra o instituto. Entre eles está Antônio Carlos Camilo Antunes, apontado como peça-chave na articulação entre associações fraudulentas e servidores públicos. Também tiveram os sigilos quebrados o empresário Maurício Camisotti e o ex-presidente do INSS Alessandro Stefanutto.

O ex-ministro da Previdência Carlos Lupi (PDT) não foi incluído entre os alvos da medida e, portanto, não terá seus dados quebrados.

A CPI ainda aprovou requerimentos para que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) encaminhe relatórios sobre movimentações financeiras do Sindicato Nacional dos Aposentados da Força Sindical (Sindnapi).

O sindicato tem como vice-presidente José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Não há, contudo, pedido para a quebra do sigilo pessoal de Frei Chico.

Na mesma sessão, os parlamentares ouviram o ex-presidente do INSS e ex-ministro do Trabalho e Previdência no governo Jair Bolsonaro (PL), José Carlos de Oliveira, atualmente registrado como Ahmed Mohamad Oliveira Andrade.

Os próximos depoimentos agendados são de Antônio Carlos Camilo Antunes, no dia 15, e Maurício Camisotti, no dia 18.