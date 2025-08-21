O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aparece xingando o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em mensagens divulgadas nesta quarta-feira (20) no relatório da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF), que indiciou ambos por coação no curso do processo que julga a suposta tentativa de golpe de Estado.
O diálogo aconteceu por troca de mensagens de texto em um aplicativo, em um contexto envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eduardo teria demonstrado “preocupação” com falas do pai em apoio a Tarcísio — que pretende se candidatar à presidência — e como isso poderia impactar na relação com os EUA.
“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você ‘aprender’. VTN* SEU INGRATO DO CA**!” , escreveu Eduardo.
Crítica às posturas
As mensagens indicam um descontentamento de Eduardo com as posturas do pai, que poderiam atrapalhar seu "projeto" nos EUA. Em outro trecho, ele fala para o ex-presidente: "[Estou] Me fu*** aqui! Você ainda te ajuda a se fu** aí!" .
Eduardo segue enviando mensagens, respondendo a um suposto xingamento do pai direcionado a ele. Na fala, o deputado xinga os EUA, país em que afirmou anteriormente tê-lo acolhido, após as supostas perseguições sofridas no Brasil.
"Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fu** é você, E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA P** AQUI" , escreveu Eduardo, concluindo dizendo ao pai: "TENHA RESPONSABILIDADE!" .
Ataques a Tarcísio
No contexto das negociações sobre o aumento de tarifas imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Eduardo afirmou que Tarcísio “quer se colocar como salvador da pátria” e que estaria observando o próprio pai “se dar mal”, enquanto “se prepara para 2026”.
“Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se fu** e se aquecendo para 2026” , escreveu Eduardo, no dia 11 de julho.
A análise da PF sobre as mensagens é de que Eduardo Bolsonaro estaria atuando nos Estados Unidos com "nítido propósito" de inviabilizar outros possíveis pré-candidatos à presidência do Brasil que sejam ligados à direita.
Eduardo e Jair Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.