Lula Marques/ Agência Brasil Eduardo Bolsonaro está nos EUA desde fevereiro deste ano

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aparece xingando o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em mensagens divulgadas nesta quarta-feira (20) no relatório da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF), que indiciou ambos por coação no curso do processo que julga a suposta tentativa de golpe de Estado.

O diálogo aconteceu por troca de mensagens de texto em um aplicativo, em um contexto envolvendo o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Eduardo teria demonstrado “preocupação” com falas do pai em apoio a Tarcísio — que pretende se candidatar à presidência — e como isso poderia impactar na relação com os EUA.

“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graças aos elogios que você fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, para ver se você ‘aprender’. VTN* SEU INGRATO DO CA**!” , escreveu Eduardo.

Crítica às posturas

Valter Campanato/Agência Brasil Jair Bolsonaro foi xingado pelo próprio filho





As mensagens indicam um descontentamento de Eduardo com as posturas do pai, que poderiam atrapalhar seu "projeto" nos EUA. Em outro trecho, ele fala para o ex-presidente: "[Estou] Me fu*** aqui! Você ainda te ajuda a se fu** aí!" .

Eduardo segue enviando mensagens, respondendo a um suposto xingamento do pai direcionado a ele. Na fala, o deputado xinga os EUA, país em que afirmou anteriormente tê-lo acolhido, após as supostas perseguições sofridas no Brasil.

"Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fu** é você, E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA P** AQUI" , escreveu Eduardo, concluindo dizendo ao pai: "TENHA RESPONSABILIDADE!" .

Ataques a Tarcísio

No contexto das negociações sobre o aumento de tarifas imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Eduardo afirmou que Tarcísio “quer se colocar como salvador da pátria” e que estaria observando o próprio pai “se dar mal”, enquanto “se prepara para 2026”.





“Só para te deixar ciente: Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF. Sempre esteve de braço cruzado vendo vc se fu** e se aquecendo para 2026” , escreveu Eduardo, no dia 11 de julho.

A análise da PF sobre as mensagens é de que Eduardo Bolsonaro estaria atuando nos Estados Unidos com "nítido propósito" de inviabilizar outros possíveis pré-candidatos à presidência do Brasil que sejam ligados à direita.

Eduardo e Jair Bolsonaro foram indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito.