CPTEC/INPE Ciclone extratropical pode provocar queda de temperatura no sul do Brasil.

A frente fria ligada ao ciclone extratropical começa a mudar o tempo no país a partir desta quarta-feira (20). No Sul, a madrugada já foi marcada por chuva intensa no Rio Grande do Sul e há risco de temporais localizados. Em Santa Catarina e no Paraná, a instabilidade também se espalha no decorrer do dia, embora a tendência seja de enfraquecimento a partir da tarde.

Além da chuva, o vento é motivo de atenção. Na serra gaúcha e catarinense, rajadas podem passar dos 90 km/h, enquanto em áreas da metade leste do Rio Grande do Sul a ventania deve se manter forte durante a manhã e tarde.

Em São Paulo, a chegada da frente fria deve trazer pancadas de chuva a partir da tarde para o oeste, o sul e o litoral do estado. A região metropolitana pode registrar trovoadas no fim do dia. Os ventos também aumentam, com rajadas próximas de 50 km/h no interior e no leste paulista.

Apesar disso, grande parte do estado segue com tempo seco, sobretudo no norte e noroeste, onde a umidade relativa do ar deve atingir níveis críticos. Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo permanecem sob calor e tempo firme.

No Centro-Oeste, a instabilidade se concentra no Mato Grosso do Sul. O sul do estado já amanhece com risco de pancadas fortes, acompanhadas de raios, rajadas e até granizo isolado. Ao longo do dia, a chuva se espalha para áreas centrais, incluindo Campo Grande. Mato Grosso pode ter chuva isolada no noroeste e sudoeste, enquanto Goiás e o Distrito Federal seguem sob tempo seco e altas temperaturas.

No Nordeste, a circulação de ventos mantém a possibilidade de chuva moderada a forte no litoral de Alagoas e Pernambuco. No interior, o predomínio ainda é de sol e calor, com baixa umidade em pontos do oeste da Bahia, sul do Piauí e Maranhão.

No Norte, a previsão é de chuva mais intensa no norte do Amazonas, em Roraima e no Amapá. O sul do Amazonas pode ter pancadas isoladas, enquanto Pará, Tocantins, Acre e Rondônia permanecem sob sol e tempo aberto.