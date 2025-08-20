Agência Brasil O ex-presidente Jair Bolsonaro

A Polícia Federal concluiu as investigações que apuraram ações de coação no curso da Ação Penal n° 2668, que investiga a possível tentativa de golpe de Estado ocorrida entre 2022 e janeiro de 2023, em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF).

O processo foca no chamado "núcleo crucial" dos atos antidemocráticos, acusados de orquestrar ações para garantir uma permanência autoritária no poder, incluindo tentativas de ruptura violenta da ordem democrática.

O processo envolve figuras como Jair Bolsonaro, além de aliados do ex-presidente.

O relatório final foi encaminhado ao STF, nesta sexta-feira (15), com o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito por meio da restrição ao exercício dos poderes constitucionais.



*Reportagem em atualização