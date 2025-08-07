José Cruz/Agência Brasil Jair Bolsonaro (PL) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (07) os pedidos feitos por aliados deo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para visitá-lo em Brasília, onde ele cumpre prisão domiciliar.



Entre os autorizados, estão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, além de deputados aliados do ex-presidente.

O ministro estabeleceu que as visitas ocorram no prazo de uma semana, até a próxima quinta-feira (14), entre as 10h e as 18h. Cada encontro terá um dia específico, ou seja, as visitas não coincidirão.

Veja quem teve a visita autorizada:



governador de São Paulo, Tarcísio Gomes De Freitas (Republicanos-SP);

vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão (PP-DF);

deputado federal Geraldo Junio (PL-MG)

deputado federal Marcelo Pires Moraes (PL-RS)

empresário e presidente do PL em Angra dos Reis, Renato De Araújo Corrêa

deputado federal Luciano Lorenzini Zucco (PL-RS), líder da oposição na Câmara

A visita do governador de São Paulo está marcada para esta quinta. Tarcísio já está no Distrito Federal, onde participou, na parte da manhã, de uma cerimônia de entrega de espadas para novos oficiais generais do Exército.

Ainda nesta semana, Moraes autorizou Bolsonaro a receber visitas de familiares.

Bolsonaro preso

Moraes determinou a prisão domiciliar de Bolsonaro na segunda-feira (04). Na decisão, o ministro alega que o ex-presidente desobedeceu à medida cautelar que o proíbe de usar redes sociais próprias ou de terceiros.



O ministro considerou as postagens feitas pelos filhos de Bolsonaro durante as manifestações do último fim de semana. Segundo Moraes, as publicações têm "claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro".

Uma das postagens foi feita pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que a apagou logo depois. Ele havia publicado um vídeo do ex-presidente mandando uma mensagem a apoiadores no Rio de Janeiro.





"O flagrante desrespeito às medidas cautelares foi tão óbvio que, repita-se, o próprio filho do réu, o senador Flávio Nantes Bolsonaro, decidiu remover a postagem realizada em seu perfil, na rede social Instagram, com a finalidade de omitir a transgressão legal", escreveu Moraes.