Lula Marques/Agência Brasil Bolsonaro criticou as investigações da PF





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu, nesta terça-feira (15), à alegação final da Procuradoria-Geral da República (PGR), que pediu a condenação dele e de outros sete aliados por tentativa de golpe de Estado.

Em entrevista à CNN, Bolsonaro negou a acusação feita pela PGR e criticou a investigação da Polícia Federal sobre as supostas tentativas de abolição do Estado Democrático de Direito.

" Eu estou indignado [com as alegações finais da PGR]. Que acusação é essa? Que fumaça é essa? Querem me condenar a 43 anos de cadeia por isso? Não houve nem tentativa, nem cogitação de nada ", afirmou.

Possível pena

Gustavo Moreno/STF PGR pede a condenação dos oito réus do "núcleo crucial" na tentativa de golpe





Como apurou o Portal iG, caso seja condenado pelos cinco crimes dos quais é acusado, Bolsonaro pode pegar até 43 anos de reclusão, em caso de penas máximas. Os outros sete réus do chamado "núcleo crucial" também podem ser condenados pelos mesmos crimes, assim como pedido pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.

Os crimes que os oito são réus no Supremo Tribunal Federal são: liderança de organização criminosa armada; tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência ou grave ameaça; e deterioração de patrimônio tombado.

A condenação ou absolvição será definida pela Primeira Turma do STF, em julgamento final sem data marcada até o momento.

Críticas à PF

Ainda na entrevista concedida à CNN, Bolsonaro criticou a condução das investigações da Polícia Federal e a delação premiada acordada com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do governo.

“A Polícia Federal coloca palavras na minha boca. É um processo que não tem cabimento. Não existe golpe nenhum”, afirmou Bolsonaro.

Segundo o ex-presidente, a investigação é uma perseguição política contra ele. Acrescentou ainda dizendo que a delação de Cid "é uma vergonha", e que "o próprio procurador Gonet deveria ser denunciado pelo que está acontecendo”.

As declarações de Jair Bolsonaro foram dadas um dia após a divulgação do parecer da PGR sobre o julgamento das supostas tentativas de golpe e nas ações antidemocráticas do dia 8 de janeiro de 2023.





Alegações finais

Na noite de segunda-feira (14), Paulo Gonet enviou a Alexandre de Moraes, ministro do STF relator do caso, mais de 500 páginas com as alegações finais contra cada um dos oito acusados do "núcleo crucial" que teriam liderado organização a criminosa na tentativa de golpe de Estado em 2022.

O procurador-geral solicitou a condenação de Jair Bolsonaro, Alexandre Ramagem, Augusto Heleno, Anderson Torres, Almir Garnier, Walter Braga Netto, Paulo Sérgio Nogueira e Mauro Cid, que também é delator do caso.