Antonio Augusto/STF O ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL)





O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) utilizou suas redes sociais neste domingo (13) para defender a anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 como solução para evitar a taxação de 50% dos produtos brasileiros imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O aumento das tarifas foi anunciado por Trump em uma carta enviada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e está previsto para entrar em vigor em 1º de agosto.

No documento enviado a Lula, o presidente norte-americano critica o julgamento de Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF), classificando-o como uma “vergonha internacional”.

Após o anúncio, parlamentares da oposição passaram a defender a votação do projeto de anistia no Congresso Nacional, mas a base governista descarta a discussão.

Na sua postagem desse domingo, Bolsonaro diz que “a carta do Presidente Trump tem muito mais, ou quase tudo, a ver com valores e liberdade, do que com economia”.

Ainda na sua declaração, Bolsonaro disse não se alegrar com a imposição da tarifa.

“Não me alegra ver sanções pessoais, ou familiares, a quem quer que seja. Não me alegra ver nossos produtores do campo ou da cidade, bem como o povo, sofrer com essa tarifa de 50%” , diz.

E tenta justificar a posição do presidente Trump, alegando que “todos conhecem a forma como o chefe da maior potência do mundo negocia”.

“Há pouco seu vice disse na Europa, que não mais colocaria recursos do contribuinte americano para defender países que deixaram de lado valores comuns a seus povos” , completou.



E conclui reforçando que o aumento das tarifas entrará em vigor no dia 1º de agosto.

“O tempo urge ... A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os Poderes nasce o perdão entre irmãos e, com a anistia também a paz para a economia” .

Soberania

Após receber a carta de Trump oficializando a sobretaxa aos produtos brasileiros a partir de agosto, o presidente Lula também se manifestou sobre o assunto nas suas redes sociais.

Neste sábado (12), ele afirmou que o Brasil adotará medidas para proteger sua população e seus setores produtivos diante das sanções impostas por Washington.





“A Justiça brasileira precisa ser respeitada. Somos um país grande, soberano, e de tradições diplomáticas históricas com todos os países. O Brasil vai adotar as medidas necessárias para proteger seu povo e suas empresas”, afirmou.

O tema viralizou nas redes sociais nos últimos dias.

Aliados de Bolsonaro responsabilizam Lula pela medida e apoiadores do governo afirmam que a família Bolsonaro age em benefício próprio, colocando em risco a imagem do Brasil no cenário internacional.

Como reação, o PT lançou a campanha #DefendaOBrasil, com o objetivo de mobilizar sua base e reforçar o discurso de defesa da soberania nacional.