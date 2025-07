Reprodução/ redes socias Casal e o filho de 4 anos, que foram achados morto no resort





O casal Tito Nelson Martínez e Viviana Andrea Canro Zuluaga e o filho Kevin Martínez, de 4 anos, foram encontrados mortos dentro de um quarto de um resort em San Andrés, na Colômbia.

O caso aconteceu nesta última sexta-feira (11) e, segundo a imprensa local, está sendo investigado pelas autoridades como possível intoxicação por gás ou por outra substância química.

Segundo relatos de Orlando Canro, pai de Viviana, à rádio colombiana La FM, a família havia solicitado à administração do hotel a troca de quarto após sentir um cheiro desagradável no cômodo.

Foi ele quem encontrou os corpos, ao entrar no quarto com ajuda de uma funcionária.

Tito e Kevin estavam deitados na cama e Viviana foi encontrada caída no chão do quarto.

De acordo com declarações do comandante da Polícia de San Andrés, coronel James Totena, à imprensa local, não foram encontrados sinais de violência no quarto.

A investigação apontou ainda que uma das vítimas conseguiu caminhar até o banheiro, onde foram encontrados indícios de vômito.

Os resultados dos exames toxicológicos e patológicos para confirmar a causa da morte estão sendo aguardados.

Mayerly Hurtado, filha mais velha de Viviana, afirmou ao jornal El Tiempo que a família não ingeriu nada que pudesse ter provocado as mortes, reforçando a suspeita de intoxicação.

O casal e o filho estavam hospedados juntos no mesmo quarto, enquanto os outros familiares ocupavam outros quartos.

Os familiares viajaram juntos para comemorar o Dia dos Pais e o aniversário da avó.

A administração do resort afirmou em nota estar colaborando com as autoridades na investigação, prestando assistência aos familiares e acionando os protocolos internos de segurança.