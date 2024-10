Reprodução/Youtube Boulos é entrevistado ao vivo após Nunes cancelar presença em debate UOL/Folha/RedeTV

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) chamou nesta quinta-feira (17) o prefeito Ricardo Nunes (MDB) de "covarde" e de "pai do apagão" após ele cancelar sua participação no debate UOL/Folha/RedeTV!. Como não houve debate, Boulos é sabatinado por jornalistas dos veículos.

Em comunicado à imprensa, a Folha de S. Paulo explicou que o candidato do MDB não participará do encontro para ir a uma reunião com o governador Tarcísio de Freitas para tratar das "urgências da prefeitura", em meio ao apagão da Enel.

Boulos começou sua entrevista com ataques diretos ao adversário. Ele condenou a ausência de Nunes no debate, dizendo que ele "fugiu". O candidato do PSOL disse, ainda, que o atual prefeito "se esconde na saia do Tarcísio" e é um "fantoche" do governador.

“Ricardo Nunes fugiu. Nesta semana, fugiu das responsabilidades em relação ao apagão. Hoje, foge do debate porque tem medo de debater ideias […] São Paulo não aceita covarde. O lamentável é se esconder embaixo da saia do Tarcísio. Meu adversário não é o Nunes, o Nunes é um fantoche que representa interesses políticos de um projeto do governador, que ter sua base na capital para usar de trampolim e tentar a Presidência”, afirmou Boulos.

Nunes é "o pai" do apagão, diz Boulos

Nos últimos dias, Nunes tentou transferir a responsabilidade do apagão para o governo federal e o presidente Lula. Na entrevista, Boulos rebateu a acusação, e disse que tanto Nunes quanto Tarcísio são os verdadeiros responsáveis pela crise. O candidato do PSOL disse que Nunes é "o pai" do apagão, e a empresa Enel, "a mãe".

"O Tarcísio fala, fala, fala, mas uma das questões que temos que trazer é que a responsabilidade de fiscalização é da Arsesp [Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo], agência reguladora estadual", afirmou, acrescentando que a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) "tem que garantir a caducidade, ou seja, a retirada do contrato da Enel".

"A culpa do apagão é do vento, da chuva, do Lula. Dele [Nunes], nada", provocou, cobrando do prefeito a poda das árvores. "Existe a responsabilidade do Ricardo Nunes e existe a responsabilidade da Enel. Essa justificativa de jogar a responsabilidade para o governo federal não cola", disse.



Boulos apresentou, ainda, um documento oficial da Prefeitura de São Paulo que atribui à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) a responsabilidade pela fiscalização e pela poda de árvores que poderiam afetar a rede elétrica. Segundo o candidato do PSOL, o documento comprova que a administração municipal é a responsável pela atividade. A assessoria do deputado federal publicou o documento nas redes sociais. Veja abaixo:









