Paulo Roberto Braga, de 68 anos, que ficou conhecido como o "Tio Paulo" que foi levado morto a uma agência bancária em Bangu na última terça (16), será enterrado neste sábado (20).

O enterro será no Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Apesar do sepultamento, as investigações continuam.

Em um registro por vídeo de funcionários da agência, é possível ver o momento em que a sobrinha de Paulo Roberto, Érika de Souza Vieira Nunes, tenta liberar um empréstimo de R$ 17 mil usando o nome do idoso morto.

A sobrinha está presa por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. A defesa dela argumenta que Paulo chegou vivo ao banco, mas a polícia afirma que ele já estava morto.

Segundo o laudo do IML, o idoso morreu entre as 11h30 e 14h30, o que impossibilita especificar se foi antes ou depois de chegar ao gichê. A causa da morte foi por broncoaspiração de conteúdo estomacal e falência cardíaca.

A defesa de Erika entrou com um pedido de habeas corpus nesta quinta-feira (18), solicitando a revogação da prisão. No documento, a defesa argumenta que Erika tem uma filha de 14 anos que precisa de cuidados especiais.

No entanto, a Justiça optou por manter a prisão da dona de casa. A juíza definiu a ação como “repugnante e macabra”, e ressaltou que o caso não se resume a definir o exato momento da morte de Paulo, mas sim pela situação "vexatória" a qual ele foi exposto.

