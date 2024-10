Reprodução / X Climatempo No fim da tarde, São Paulo pode ter chuva rápida e isolada

A chuva deve estar presentemente por todo território do Brasil nesta quinta-feira (17). Segundo o site Climatempo, a temperatura não deve passar dos 30º C nas capitais da região Sudeste , Centro-Oeste e Nordeste.

A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) é que a quinta tenha sol forte e calor na capital paulista . No fim da tarde, a entrada da brisa marítima favorece o aumento de nuvens e há potencial para chuva rápida e isolada. Os termômetros oscilam entre a mínima de 17°C e a máxima de 30°C.

Entre sexta-feira (18) e domingo (20), o estado de São Paulo deve ter pancadas de chuva e rajadas de vento entre moderada a forte.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta devido à passagem de uma frente fria , que trará precipitações significativas, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento podendo chegar a mais 60km/h, e possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O acumulado de chuvas no final de semana pode chegar a 200 milímetros em diversas regiões do estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta para a possibilidade de chuva forte no estado de Mato Grosso, com perigo em potencial em outros estados do Centro-Oeste e em alguns pontos das regiões Norte e Nordeste.



A umidade relativa do ar deve ser preocupação em algumas capitais. Em Campo Grande (MS), esse tópico deve atingir os 30%, com variação térmica entre os 21ºC e 35ºC.

No litoral, o Instituto prevê tempo encoberto por boa parte do território nacional, com céu nublado nas praias da região nordeste. Em Vitória (ES), o tempo deve ter poucas nuvens e com grande variação térmica, com a mínima registrada em 22ºC e a máxima em 31ºC.

Segundo o Climatempo, os estados da região Norte serão os mais quentes desta quinta-feira. Rio Branco (AC) terá máximas de 37ºC; acompanhada de Boa Vista (RR), com 36ºC; Porto Velho (RO), com 34ºC; Belém (PA), 34ºC; Macapá (AP), com 33ºC; Manaus, com 32ºC (AM) e Palmas (TO), com 31ºC.

O tempo deve ficar uniforme por toda região Sul, com céu encoberto em boa parte do dia. Em Curitiba, deve sofrer com uma grande variação de temperatura, com a mínima em 16ºC e a máxima em 28ºC, além da umidade máxima ficar em 45%. A chuva também deve aparecer na cidade no período da tarde.

Ao longo do mês, as chuvas devem retornar gradualmente, avançando pelo Brasil. O Inmet prevê precipitações acima da média em grande parte da Região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e na parte sul do Rio de Janeiro e Minas Gerais, com a expectativa de que a região central do país também receba chuvas na segunda quinzena do mês.



