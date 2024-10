Edson Lopes Jr./Prefeitura de São Paulo e Divulgação/SBT Ricardo Nunes e Guilherme Boulos se enfrentam no 2º turno das eleições municipais de São Paulo

Candidatos à prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) se enfrentariamm nesta quinta-feira (17), em debate organizado pelo jornal Folha de S. Paulo, pelo portal Uol e pela emissora RedeTV!. Porém, o prefeito de São Paulo cancelou a sua participação do debate. O motivo para não participar do confronto é uma reunião marcada pelo governador Tarcísio de Freitas para a manhã desta quinta-feira.



O cancelamento da participação do prefeito foi divulgado pela própria Folha de S.Paulo. "Desde a tempestade de sexta-feira passada foram desmarcados diversos compromissos da campanha à reeleição, dando prioridade às urgências da prefeitura. Estão em vista os cancelamentos de outras agendas eleitorais, por conta das mudanças climáticas previstas para sexta-feira", diz nota divulgada pela campanha de Nunes no início da madrugada de quinta-feira.

O evento está marcado para começar às 10h20, e será transmitido tanto na RedeTV! quanto nos canais digitais dos três veículos. Deve seguir como previsto, porém será apenas uma sabatina ao candidato do Psol.

Como seria o debate



A previsão é que o debate durasse cerca de duas horas, com formato de banco de tempo. Cada candidato teria um total de 12 minutos para administrar ao longo do primeiro e terceiro blocos. No primeiro bloco, o primeiro candidato a falar será definido por sorteio. No terceiro, o primeiro a falar será quem ficou em segundo lugar no sorteio anterior.

Já o segundo e quarto blocos seriam de perguntas feitas pelos jornalistas da Folha e do Uol. Nesses blocos, os candidatos teriam dois minutos para responderem às perguntas, sem descontar do banco de tempo. O quinto bloco seria para considerações finais, com dois minutos adicionais para cada debatedor.

As mediadoras da sabatina devem ser as jornalistas Fabíola Cidral, do Uol, e Amanda Klein, da RedeTV!.

Comunicado oficial

O candidato do MDB à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes, cancelou a ida ao debate RedeTV! - UOL - Folha de São Paulo, previsto para as 10h20 da manhã desta quinta-feira (17). A campanha alegou convite do governador Tarcísio de Freitas para reunião extraordinária a fim de discutir medidas sobre eventual novo temporal em São Paulo com risco de apagão. Diante da decisão, os organizadores seguirão o regulamento e realizarão entrevista com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Os organizadores lamentam que, após mais de uma semana de negociação com as campanhas, Nunes não tenha encontrado na agenda do governador horário diferente para a reunião. Em respeito aos eleitores, ao regramento e ao acordo debatido exaustivamente com as campanhas, será feita a entrevista com Boulos.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.