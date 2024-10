Redação GPS Após decisão de Moraes, rede X comemora desbloqueio no Brasil: “Orgulho de estar de volta”

A rede social X , que estava fora do ar no Brasil desde 31 de agosto, voltou a funcinar no país na noite desta terça-feira (8). A liberação do serviço foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Alexandre de Moraes , após a empresa cumprir todas as exigências judiciais . O bloqueio durou quase 40 dias.

O retorno do X, no entanto, não acontece de forma imediata para todos os usuários. Isso porque o desbloqueio é realizado pelas operadoras de internet. O Brasil conta com mais de 20 mil provedores, segundo o Ministério das Comunicações .



Moraes determinou que o serviço seja desbloqueado em até 24 horas, ou seja, até a tarde desta quarta-feira (9).

Comemoração da Plataforma

Por volta das 19h30 desta terça, a empresa utilizou sua própria plataforma para comemorar o retorno no Brasil.

"O X tem orgulho de estar de volta ao Brasil. Proporcionar a dezenas de milhões de brasileiros acesso à nossa plataforma indispensável foi prioridade durante todo este processo", declarou a rede social em uma publicação.

"Continuaremos a defender a liberdade de expressão, dentro dos limites da lei, em todos os lugares onde operamos", completou o perfil voltado a assuntos governamentais do X.





O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Bloqueio e exigências Judiciais





O bloqueio da plataforma foi imposto em 31 de agosto por decisão de Alexandre de Moraes, após a empresa não atender a uma ordem judicial de instituir um representante legal no Brasil. Além disso, o X acumulava multas e não havia cumprido a determinação de derrubar contas de perfis investigados por disseminação de informações falsas e ataques às instituições democráticas.

A liberação do X só foi autorizada após a empresa cumprir todas as exigências do STF, que incluíam a indicação de um representante legal no Brasil, o bloqueio de nove perfis investigados e o pagamento de multas acumuladas por descumprimento das ordens judiciais.

Com o cumprimento das medidas, a plataforma voltou a estar disponível aos brasileiros após quase 40 dias de suspensão.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .