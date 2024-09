Agência Brasil O magistrado determinou que a plataforma forneça, em até cinco dias, informações sobre a indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição





O ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal , concedeu novos prazos à rede social X , de Elon Musk , para apresentar documentos que comprovem a regularidade da empresa no Brasil .

O magistrado determinou que a plataforma forneça, em até cinco dias, informações sobre a indicação da advogada Rachel Villa Nova Conceição como sua representante legal no país.

Além disso, estabeleceu um prazo de 48 horas para que o governo atualize o cadastro da empresa no Brasil.

"A decisão judicial proferida em 19/9/2024 – para que os advogados comprovassem, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a regularidade e validade da representação legal da empresa X Brasil Internet Ltda [...] não foi devidamente cumprida, como apontam as justificativas apresentadas aos autos", destacou Moraes em sua nova decisão.

O ministro também determinou que órgãos federais, como a Receita Federal, o Banco Central e a Polícia Federal, forneçam informações sobre a situação da empresa no Brasil.

Ele também ordenou que o X apresente documentos, incluindo procurações societárias e a documentação da Junta Comercial de São Paulo, para confirmar a nova representante legal no país.

Esses prazos visam esclarecer a legalidade das operações da empresa no Brasil e calcular eventuais multas a serem aplicadas.

O X já havia tentado contornar o bloqueio da plataforma no país ao migrar seus servidores para um novo endereço IP, mas as operadoras conseguiram restabelecer o bloqueio.





A empresa sinalizou, entretanto, que cumpriria as ordens do STF, como o bloqueio de contas que divulgavam mensagens criminosas ou antidemocráticas.

O fechamento do escritório do X no Brasil, que resultou na ausência de um representante legal para lidar com inquéritos no STF, também foi apontado como um dos fatores que contribuíram para a suspensão do site.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.