Mulher americana é devorada por tubarão durante viagem dos sonhos à Indonésia

Um pescador do Timor-Leste fisgou um tubarão e, ao abrir o animal, encontrou os restos que as autoridades locais acreditam ser de uma turista americana, que desapareceu durante uma viagem com os amigos na Indonésia . As informações são do New York Post.

Segundo o trabalhador, ele percebeu que o animal não estava em boas condições e, por isso, pensou que ele havia engolido plástico ou materiais sintéticos. A suspeita se concluiu quando ele descobriu partes humanas enroladas em um traje de mergulho preto.

As autoridades locais acreditam que os restos encontrados pertencem a Colleen Monfore, de 68 anos, que desapareceu no oceano em uma área próxima à ilha Pulau Reong, no dia 26 de setembro. Ela mergulhava com seis amigos e um guia turístico quando foi arrastada por uma forte correnteza.

Apesar dos testes ainda não terem sido realizados, as autoridades locais afirmam que o traje de banho encontrado no corpo do tubarão corresponde à descrição dada pelos amigos de Monfore no dia de seu desaparecimento.

“Estamos investigando o caso para confirmar se são os restos mortais de alguém dado como desaparecido na Indonésia”, disse Muhammad Saleh Goro, chefe da Unidade Regional de Implementação Técnica para a Gestão do Parque Marinho da Ilha de Alor.

“Pelo traje de mergulho usado pela vítima, a suspeita é de que se tratava de um mergulhador. Os resultados da investigação serão publicados em breve, quando estiverem disponíveis informações mais completas", concluiu.

