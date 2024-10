Reprodução Jennifer Massey foi presa em flagrante





Uma professora do Texas ( EUA ), de 51 anos, foi flagrada abusando sexualmente de um aluno menor de idade pela polícia, que foi chamada a uma casa em construção. A pessoa que ligou para os agentes avistou uma "pessoa suspeita" no local, de acordo com as autoridades locais.

Jennifer Massey , professora de Arte da Davenport High School , foi presa na última quinta-feira (3) quando agentes do Gabinete do Xerife do Condado de Comal, Texas , fizeram o flagrante. Não foi informada a idade do menor.

Os policiais foram verificar o local da ocorrência por volta das 18h, após a ligação sobre atividade no imóvel desocupado. Eles encontraram Jennifer dentro da casa com um menino menor de idade, disse o gabinete do xerife.

Abuso de menor

Os agentes afirmaram que a dupla "estava envolvida em contato sexual", com base na investigação preliminar. Não foi informado se a casa é de propriedade da professora.





O distrito escolar onde Jennifer leciona condenou o comportamento da professora e a afastou, segundo informações da emissora local afiliada da CBS, KENS 5. Jennifer pode ser condenada a até 20 anos de prisão.

Em carta aos pais dos alunos, Angela Looney, diretora da Davenport High School, disse que Jennifer não deverá voltar a lecionar na instituição. "A segurança dos nossos alunos é uma das nossas maiores prioridades e uma responsabilidade que levamos a sério", afirmou.

