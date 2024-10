Reprodução/TV Globo Pablo Marçal busca uma vaga no segundo turno em São Paulo





O candidato a prefeito de São Paulo, Pablo Marçal (PRTB), homenageou o jornalista Cid Moreira no debate exibido pela TV Globo. O ex-âncora do Jornal Nacional morreu porfalência múltipla dos órgãos nesta quinta-feira (3) aos 97 anos em Petrópolis.

“Em memória do Cid Moreira, lamento a grande perda do Brasil. Ouvi a bíblia inteira pela voz do Cid Moreira. Agradeço por tudo que você fez pela TV brasileira”, afirmou o ex-coach no primeiro bloco.

Cid completou 97 anos no último domingo (29), quando recebeu várias homenagens de fãs e colegas da classe artística. Pai de Rodrigo, Roger e Jaciara, ele era casado há 23 anos com Fátima Sampaio.

Na década de 1960, Cid Moreira se consolidou na Rede Globo e assumiu o comando do “Jornal Nacional”.

O apresentador deixou o telejornal em 1996, mas seguiu fazendo trabalhos em outras atrações da emissora, como ser a voz de reportagens e manchetes do Fantástico.





Debate na Globo

Além de Marçal e Datena, também participaram do debate Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB).

No primeiro bloco, os candidatos falaram sobre saúde, segurança e emprego. Diferente de outros encontros, eles falaram de propostas e evitaram ataques pessoais.

O debate da Globo é o último antes da eleição que ocorrerá no domingo (6). Segundo o Datafolha divulgado hoje, Boulos (26%), Nunes (24%) e Marçal (24%) estão empatados tecnicamente.

