O debate da TV Globo para a Prefeitura de São Paulo está agendado para esta quinta-feira (3), com início previsto para as 22h , logo após a exibição da novela "Mania de Você". A transmissão será realizada não apenas na TV aberta, mas também ao vivo pela GloboNews, no portal g1 e na plataforma de streaming Globoplay.

Os candidatos confirmados para o debate são: Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

A dinâmica do debate contará com quatro blocos de perguntas, sendo dois com temas livres e dois com temas definidos por sorteio. O mediador César Tralli será responsável por garantir o cumprimento dos tempos estabelecidos. No primeiro e no terceiro blocos, os adversários poderão fazer perguntas sobre temas livres, com o primeiro questionador sendo determinado por sorteio. Já no segundo e quarto blocos, os temas das perguntas serão sorteados pelo mediador.

Cada candidato terá 40 segundos para formular suas perguntas e um minuto e 40 segundos para responder. As regras também permitem um minuto e 15 segundos para réplica e um minuto para tréplica. Ao final do quarto bloco, cada candidato disporá de dois minutos para suas considerações finais.

