Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostra Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB), empatados tecnicamente na primeira colocação. O levantamento coloca os três com chances de chegarem ao segundo turno em São Paulo .

Comparando com a pesquisa anterior, Boulos subiu de 25% para 26%. Nunes, que antes tinha 27%, agora registra 24%, enquanto Marçal aumentou de 21% para 24%. Tabata Amaral (PSB) passou de 9% para 11%.

Datena (PSDB) caiu de 6% para 4%, e Marina Helena (Novo) manteve 2%. Bebeto Haddad (DC), Ricardo Senese (UP) e João Pimenta (PCO) seguem com 0%. Altino Prazeres (PSTU) apareceu pela primeira vez com 0%.

Os votos em branco, nulo ou nenhum somam 6%, e 3% dos eleitores se declararam indecisos.

A pesquisa foi encomendada pela Folha de S.Paulo e TV Globo, realizada entre 1 e 3 de outubro com 1.806 eleitores.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Registro na Justiça Eleitoral: SP-09329/2024.





Intenções de voto



Guilherme Boulos (PSOL): 26% (eram 25%)

Ricardo Nunes (MDB): 24% (eram 27%)

Pablo Marçal (PRTB): 24% (eram 21%)

Tabata Amaral (PSB): 11% (eram 9%)

Datena (PSDB): 4% (eram 6%)

Marina Helena (Novo): 2% (eram 2%)

Bebeto Haddad (DC): 0% (era 0%)

Ricardo Senese (UP): 0% (era 0%)

João Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Altino Prazeres (PSTU): 0% (Não foi citado na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 6%

Indecisos : 3%

Votos válidos

Os percentuais de votos válidos excluem os brancos, nulos e indecisos. Esse método é usado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado das urnas eletrônicas.



Guilherme Boulos (PSOL): 29%

Ricardo Nunes (MDB): 26%

Pablo Marçal: 26%

Tabata Amaral (PSB): 12%

Datena (PSDB): 4%

Marina Helena (Novo): 3%

Bebeto Haddad (DC): 0%

João Pimenta (PCO): 0%

Altino Prazeres (PSTU): sem nenhuma pontuação

Votos espontâneos



Os votos espontâneos ocorrem quando o instituto não apresenta os nomes dos candidatos e o entrevistado precisa citar o nome que ele se recorda.



Guilherme Boulos (PSOL): 24% (eram 21%)

Ricardo Nunes (MDB): 20% (eram 16%)

Pablo Marçal (PRTB): 16% (eram 16%)

Tabata Amaral (PSB): 6% (eram 5%)

Marina Helena (Novo): 2% (era 1%)

Atual prefeito/no atual: 2% (era 1%)

Datena (PSDB): 1% (era 2%)

Ricardo (sem especificar): 1% (era 1%)

Candidato do PT/No PT/candidato do Lula: 0% (era 0%)

Branco/nulo: 6% (eram 6%)

Não sabe/recusa: 18% (eram 28%)

