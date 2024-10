Divulgação Bruno Engler (16%) tem pouca vantagem com relação ao Fuad Noman (15%) e Mauro Tramonte (13%) na pesquisa espontânea

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (3) mostra que Mauro Tramonte ( Republicanos ), Bruno Engler ( PL ) e Fuad Noman ( PSD ) estão empatados com 21% cada nas intenções de voto para a prefeitura de Belo Horizonte .

Tramonte teve uma queda em relação ao último levantamento (17 e 18 de setembro), de 28% para 21%. Fuad Noman passou de 18% para 21%, e Engler , de 18% para 21%.

Veja os números dos candidatos

Mauro Tramonte (Republicanos): 21% (eram 28%)

Fuad Noman (PSD): 21% (eram 18%)

Bruno Engler (PL): 21% (eram 18%)

Duda Salabert (PDT): 9% (eram 9%)

Gabriel (MDB): 7% (eram 3%)

Rogerio Correia (PT): 6% (eram 6%)

Carlos Viana (Podemos): 3% (eram 5%)

Lourdes Francisco (PCO): - (era 0%)

Wanderson Rocha (PSTU): 0% (era 0%)

Indira Xavier (UP): 0% (era 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 7%)

Não sabe: 5% (eram 5%)





O levantamento entrevistou, de forma presencial, 1.120 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 1 e 3 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) sob o protocolo MG- 03960/202. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias





Número de votos válidos

O Datafolha também divulgou os resultados excluindo os votos brancos, nulos e indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição.

Confira os números:

Fuad Noman (PSD): 24%

Bruno Engler (PL): 24%

Mauro Tramonte (Republicanos): 23%

Duda Salabert (PDT): 10%

Gabriel (MDB): 8%

Rogerio Correia (PT): 6%

Carlos Viana (Podemos): 3%

Wanderson Rocha (PSTU): 0%

Indira Xavier (UP): 0%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados não têm nenhuma lista com os nomes dos candidatos, Bruno Engler (16%) tem pouca vantagem com relação a Fuad Noman (15%) e Mauro Tramonte (13%).

Confira os números

Bruno Engler (PL): 16% (eram 13%)

Fuad Noman (PSD): 15% (eram 12%)

Mauro Tramonte (Republicanos): 13% (eram 17%)

Duda Salabert (PDT): 6% (eram 5%)

Gabriel (MDB): 5% (era 2%)

Rogerio Correia (PT): 3% (eram 3%)

No atual: 1% (eram 2%)

Carlos Viana (Podemos): - (era 1%)

Outras respostas: 6% (eram 3%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 5% (eram 4%)

Não sabe: 31% (eram 38%)

Segundo turno

O Instituto pesquisou a opinião dos eleitores em três cenários possíveis de segundo turno. Fuad Nomand venceria tanto Tramonte quanto Engler, enquanto a disputa entre os dois últimos terminaria com Tramonte vencedor. Veja os cenários:

Bruno Engler x Mauro Tramonte



Mauro Tramonte (Republicanos): 50% (eram 59%)

Bruno Engler (PL): 34% (eram 28%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 14% (eram 11%)

Não sabe: 3% (eram 3%)



Fuad Noman x Mauro Tramonte



Fuad Noman (PSD): 43% (eram 41%)

Mauro Tramonte (Republicanos): 41% (eram 54%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 13% (eram 8%)

Não sabe: 3% (eram 3%)



Fuad Noman x Bruno Engler



Fuad Noman (PSD): 45%

Bruno Engler (PL): 38%

Em branco/ nulo/ nenhum: 13%

Não sabe: 4%

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .