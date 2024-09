Reprodução Tramonte lidera nas pesquisas eleitorais de BH; Noman e Engler aparecem em seguida e estão empatados

Mauro Tramonte (Republicanos) lidera as intenções de voto para a prefeitura de Belo Horizonte, Minas Gerais, com 28%, de acordo com pesquisa Datafolha publicada na tarde desta quinta-feira (19). Na sequência, vêm Bruno Engler (PL) e Fuad Noman (PSD), ambos empatados com 18% das intenções de votos.

Fechando os cinco principais candidatos, aparecem Duda Salabert (PDT), com 9%, e Rogerio Correia (PT), com 6%.

Tramonte viu uma pequena oscilação negativa nas intenções: a pesquisa Datafolha anterior, divulgada na última semana, revelou 29% de eleitores que o escolheriam, variação dentro da margem de erro. Já Nomam e Engler viram um aumento de 4 e 5 pontos percentuais, respectivamente.

Nas pesquisas espontâneas (sem listagem para escolha de candidato), 38% dos eleitores ainda não sabem em quem votariam.

A pesquisa Datafolha doi contratada pelo jornal Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O levantamento foi realizado presencialmente em Belo Horizonte, nos dias 17 e 18 de setembro. Foram entrevistadas 910 pessoas de 16 anos ou mais. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-07919/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Veja intenções de voto para prefeitura de BH (geral):

Mauro Tramonte (Republicanos): 28% (eram 29%)

Fuad Noman (PSD): 18% (eram 14%)

Bruno Engler (PL): 18% (eram 13%)

Duda Salabert (PDT): 9% (eram 12%)

Rogerio Correia (PT): 6% (eram 8%)

Carlos Viana (Podemos): 5% (eram 5%)

Gabriel (MDB): 3% (eram 2%)

Lourdes Francisco (PCO): - (era 0%)

Wanderson Rocha (PSTU): 0% (era 0%)

Indira Xavier (UP): 0% (era 0%)

Em branco/nulo/nenhum: 7% (eram 8%)

Não sabe: 5% (eram 8%)

Veja intenções de voto para prefeitura de BH (espontânea):

Mauro Tramonte (Republicanos): 17% (eram 15%)

Bruno Engler (PL): 13% (eram 8%)

Fuad Noman (PSD): 12% (eram 7%)

Duda Salabert (PDT): 5% (eram 6%)

Rogerio Correia (PT): 3% (eram 5%)

Gabriel (MDB): 2% (era 1%)

No atual: 1% (eram 2%)

Carlos Viana (Podemos): 1%

Outras respostas: 3% (eram 4%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 4% (eram 5%)

Não sabe: 38% (eram 48%)

Tramonte ganharia em segundo turno

Tramonte aparece como vencedor nos cenários nos quais concorre com os outros quatro candidatos com mais votos:

Bruno Engler x Mauro Tramonte

Mauro Tramonte (Republicanos): 59% (eram 62%)

Bruno Engler (PL): 28% (eram 18%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 11% (eram 14%)

Não sabe: 3% (eram 5%)

Mauro Tramonte x Fuad Noman

Mauro Tramonte (Republicanos): 54% (eram 54%)

Fuad Noman (PSD): 34% (eram 31%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 8% (eram 10%)

Não sabe: 3% (eram 6%)

Duda Salabert x Mauro Tramonte

Mauro Tramonte (Republicanos): 65% (eram 61%)

Duda Salabert (PDT): 22% (eram 25%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 11% (eram 10%)

Não sabe: 2% (eram 4%)

Mauro Tramonte x Rogerio Correia

Mauro Tramonte (Republicanos): 67% (eram 63%)

Rogerio Correia (PT): 19% (eram 19%)

Em branco/ nulo/ nenhum: 12% (eram 12%)

Não sabe: 2% (eram 6%)

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Rejeição de candidatos em BH

Além de encabeçar as eleições, Tramonte tem um número baixo de rejeição (13%) quando comparado a outros candidatos. Rejeição é o termo usado ao candidato no qual o eleitor não votaria de jeito nenhum.

Duda Salabert (PDT): 30% (eram 24%)

Rogerio Correia (PT): 26% (eram 17%)

Bruno Engler (PL): 25% (eram 26%)

Carlos Viana (Podemos): 18% (eram 18%)

Indira Xavier (UP): 17% (eram 16%)

Fuad Noman (PSD): 16% (eram 16%)

Gabriel (MDB): 15% (eram 18%)

Wanderson Rocha (PSTU): 13% (eram 15%)

Lourdes Francisco (PCO): 13% (eram 14%)

Mauro Tramonte (Republicanos): 13% (eram 13%)

Votaria em qualquer um/ não rejeita nenhum: 3% (eram 4%)

Rejeita todos/ não votaria em nenhum: 3% (eram 4%)

Não sabe: 10% (eram 14%)

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.