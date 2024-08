Montagem iG/Wikimedia Commons Guilherme Boulos (PSOL), Ricardo Nunes (MDB), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB) disputam a Prefeitura de São Paulo

Pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta quinta-feira (8) pelo jornal Estado de São Paulo, aponta o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) na liderança da corrida pela Prefeitura de São Paulo , com 32,7%.

Apesar da queda de quase três pontos em relação aos levantamentos anteriores, o parlamentar ainda mantém quase oito pontos de vantagem em relação ao atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), que aparece com 24,9%. Ao contrário de Boulos, Nunes oscilou dois pontos percentuais para cima.

Além de Boulos e Nunes, a pesquisa indica empate técnico na terceira posição entre o ex-coach Pablo Marçal (PRTB), a deputada federal Tabata Amaral (PSB) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB), dentro da margem de erro. Marçal tem 11,4%, Tabata 11,2% e Datena 9,4%.

Os demais candidatos, Marina Helena (Novo), Ricardo Senese (UP), Altino Prazeres Jr. (PSTU) e João Pimenta (PCO), ficaram abaixo de 5%.

Dos participantes, 5,6% responderam que votariam em branco ou anulariam o voto e 0,6% disseram não saber ainda em quem votar.

Segundo turno

De acordo com a pesquisa, em um eventual segundo turno, Boulos venceria Marçal (44,1% a 35,2%) e Datena (39,9% a 29,5%), mas teria empate técnico com Nunes (42,4% a 42%).

Contra Tabata Amaral, Boulos teria uma vantagem mais confortável (37,7% a 27,4%), apesar do número de votos brancos e nulos neste caso ser elevado (30,1%).

Em um cenário sem Boulos, Nunes derrotaria Datena por 38,7% a 28,9%, mas perderia para Tabata por 43,4% a 38,3%.

Ao todo, 2.037 pessoas participaram da pesquisa por meio de formulários online entre 2 e 7 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada sob o número de identificação SP-05924/2024 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

