Os primeiros debates entre candidatos a prefeituras em algumas capitais acontecem nesta quinta-feira (8) pela TV Bandeirantes a partir das 22h30 (horário de Brasília).

As eleições estão marcadas para outubro, sendo o primeiro turno dia 6 de outubro e, se houver necessidade, o segundo turno no dia 27 do mesmo mês. A população deverá eleger prefeitos e vereadores para um mandato de quatro anos.

Como o debate vai funcionar?

O encontro será dividido em três blocos. No primeiro, cada candidato dispõe de um minuto e trinta segundos para responder a uma pergunta selecionada pela equipe da Band.

Depois disso, será realizada a primeira rodada de debates diretos entre todos os candidatos, em uma ordem determinada por sorteio com os partidos. Nessa fase, cada candidato escolhe outro para responder à sua pergunta, e o escolhido tem um minuto para responder.

Após a resposta, ele terá mais um minuto para a réplica. O tempo de resposta e de tréplica será de quatro minutos no total e será administrado pelo próprio candidato.

No segundo bloco, os jornalistas da Band irão fazer perguntas para os candidatos, além de escolher quem vai responder e quem vai comentar.

Os candidatos terão dois minutos para responder, um minuto para o comentário e um minuto para a réplica.

No terceiro bloco, acontece o embate direto, em que todos os candidatos perguntam e terão dois minutos para a resposta, um minuto para o comentário e um minuto para a réplica.

Ainda, cada candidato terá dois minutos para discutir um dos temas identificados como prioridade pelos eleitores e telespectadores, com base nas informações recolhidas durante o debate.

Ao final, cada candidato disporá de dois minutos para suas considerações finais e despedida.





Veja os candidatos que irão participar do debate em cinco capitais:

São Paulo

Guilherme Boulos (PSOL)

José Luiz Datena (PSDB)

Pablo Marçal (PRTB)

Ricardo Nunes (MDB)

Tabata Amaral (PSB)



Rio de Janeiro

Alexandre Ramagem (PL)

Eduardo Paes (PSD)

Marcelo Queiroz (PP)

Rodrigo Amorim (União Brasil)

Tarcísio Motta (PSOL)

Belo Horizonte

Bruno Engler (PL)

Carlos Viana (Podemos)

Duda Salabert (PDT)

Fuad Noman (PSD)

Gabriel Azevedo (MDB)

Mauro Tramonte (Republicanos)

Rogério Correia (PT)

Porto Alegre

Felipe Camozzato (Novo)

Juliana Brizola (PDT)

Maria do Rosário (PT)

Sebastião Melo (MDB)

Salvador

Bruno Reis (União Brasil)

Geraldo Júnior (MDB)

Kleber Rosa (PSOL)

