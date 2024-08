Reprodução/Youtube Pablo Marçal lança candidatura à Prefeitura de SP

Na manhã deste domingo (4), o PRTB oficializou o nome de Pablo Marçal como candidato à Prefeitura de São Paulo. A confirmação foi feita em um evento na Max Arena, na Mooca, na Zona Leste da capital paulista. Na ocasião, o empresário anunciou a policial Antônia de Jesus como candidata a vice de sua chapa.

Marçal tem 37 anos, é de Goiânia (GO), e é conhecido por vender cursos e mentoria na internet de desenvolvimento pessoal. Também é chamado de "coach".

Durante a convenção partidária, Marçal fez críticas ao atual prefeito de São Paulo e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e disse que ele é "alguém que não está à altura da cidade".

“Nós temos que dar um grito de liberdade contra um governo que já está aí quase 10 anos já. O governo atual é do Doria, que foi passado de herança pro Covas. O Covas morreu e deu literalmente de herança para um cara que não é a altura dessa cidade, que é o Ricardo Nunes. Nunes é uma pessoa que até hoje não assumiu a prefeitura de fato. A gestão é de um falecido que ele não tem a pujança, liderança e estado de espírito para assumir essa prefeitura. Se ele fosse um bom prefeito, eu não iria mexer com isso”, disse.

O empresário ainda fez críticas aos gastos de orçamento da prefeitura e elogiou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por nunca ter trocado de partido durante a trajetória política.

Pablo Marçal ataca Lula Reprodução/Instagram Pablo Marçal e Jair Bolsonaro Reprodução/rede social Pablo Marçal anuncia apoio a Jair Bolsonaro Reprodução/Twitter O coach Pablo Marçal, segundo a PF, realizou doações milionárias suspeitas a campanhas em 2022 Reprodução

"Tem uma coisa que sempre achei bonito e dá pra qualquer um copiar no Lula: é o fato dele estar no mesmo partido uma vida inteira. Só pra vocês saberem, eu nunca troquei oficialmente de partido. [...] Eu nunca queria ter trocado de partido nenhuma vez. Eu queria pelo menos seguir o Lula nessa questão. Estar firme num lugar e fazer esse lugar crescer", afirmou.

Embora Marçal esteja mais alinhado com as pautas defendidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a campanha de Marçal anunciou que o slogan deste ano do coach vai ser "faz o M", na mesma linha da campanha de Lula para as eleições presidenciais de 2022, que era "faz o L".

Ontem, Ricardo Nunes foi confirmado pelo MDB como candidato oficial à Prefeitura de São Paulo, com Ricardo de Mello Araújo (PL), ex-comandante da Rota e ex-presidente da Ceagesp, como vice na chapa para as eleições municipais deste ano. A confirmação foi feita com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no palco.

Guilherme Boulos (PSOL) foi oficializado como candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo em evento realizado no Expo Center Norte, no último dia 20. A homologação da candidatura foi transmitida pela internet.

"Quero governar São Paulo para quebrar os muros que separam os Jardins da periferia. São Paulo precisa de um choque humanidade, e é esse chapéu que nós vamos dar a partir de 1º de janeiro do ano que vem", declarou Boulos na ocasião.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp