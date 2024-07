Reprodução/Twitter Boulos foi oficializado como candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) foi oficializado como candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo , em evento realizado no Expo Center Norte, neste sábado (20). A homologação da candidatura foi transmitida pela internet.

"Quero governar São Paulo para quebrar os muros que separam os Jardins da periferia. São Paulo precisa de um choque humanidade, e é esse chapéu que nós vamos dar a partir de 1º de janeiro do ano que vem", declarou Boulos.

No evento, Boulos esteve acompanhado de Marta Suplicy (PT), que integra sua chapa como vice. A ex-prefeita de São Paulo foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que também marcou presença na cerimônia.

Esta é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores não lançará um candidato a prefeito da maior cidade do Brasil.



O PSOL vai concorrer com 48 candidatos a vereador em coligação com sete partidos: PCB, PMB, PV, PDT, PC do B, Rede e PT.



Cenário

Boulos aparece como principal oposição do atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB). De acordo com a última pesquisa Datafolha, o psolista tem 23% contra 24% do mandatário - o cenário registra um empate técnico entre os opositores. Na sequência, aparecem Pablo Marçal e Tabata Amaral e Kim Kataguiri.

