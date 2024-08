Reprodução / TV Globo Ricardo Nunes oficializa candidatura à Prefeitura de São Paulo

Na manhã deste sábado (3), Ricardo Nunes foi confirmado pelo MDB como candidato oficial à Prefeitura de São Paulo, com Ricardo de Mello Araújo (PL), ex-comandante da Rota e ex-presidente da Ceagesp, como vice na chapa para as eleições municipais deste ano. A confirmação foi feita com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no palco.

A candidatura foi oficializada em uma convenção na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). Além de Bolsonaro e Tarcísio, o evento contou com a presença de Michelle Bolsonaro, Michel Temer, Gilberto Kassab (PSD), Valdemar Costa Neto (PL) e outros políticos.





Nunes tem o apoio de 12 partidos para disputar o pleito municipal. São eles:

MDB

PL

PP

PSD

Podemos

Agir

Solidariedade

União Brasil

Republicanos

Avante

PRD

Mobiliza.

"Meu coração está batendo forte nesse evento da democracia. Momento mais importante da minha vida política. Eu tenho muito orgulho de ser prefeito. Eu quero agradecer muito a oportunidade por poder ser prefeito por mais de quatro anos. Nesse momento, eu queria lembrar cada um de vocês que, acima de tudo, sou Ricardo, uma pessoa igual a cada um de vocês", disse Nunes na ocasião.

Tarcísio e Bolsonaro também discursaram na convenção. O governador disse que Nunes pode contar com seu apoio e o ex-presidente destacou a indicação do vice-prefeito para a chapa de Nunes, além de fazer críticas ao Partido dos Trabalhadores e ao também candidato às eleições municipais Guilherme Boulos (PSOL).

Críticas a Boulos



Em seu discurso, Ricardo Nunes também fez críticas ao PSOL e a Boulos, filiado à sigla e também candidato à Prefeitura de São Paulo.

"Apesar das nossas diferenças, o que nos une é o perigo que o PSOL representa para nossa cidade, contra o povo de São Paulo, a quinta maior metrópole do mundo. O que nos une, acima de qualquer diferença, é a ameaça de ver a figura, como Guilherme Boulos, de ser prefeito de São Paulo, o mesmo Boulos que estava invadindo o Ministério da Fazenda, depredando a Fiesp, que estava boicotando a Copa do Mundo, boicotando nossa seleção e próprio país. A gente não quer isso. Queremos trabalho, habitação, educação. A gente quer paz e desenvolvimento", afirmou.

Boulos foi oficializado como candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, em evento realizado no Expo Center Norte, no último dia 20. A homologação da candidatura foi transmitida pela internet.

"Quero governar São Paulo para quebrar os muros que separam os Jardins da periferia. São Paulo precisa de um choque humanidade, e é esse chapéu que nós vamos dar a partir de 1º de janeiro do ano que vem", declarou Boulos na ocasião.

