Edilson Rodrigues/Agência Senado Moro cirticou a indicação de Zanin para ministro do STF

O julgamento do senador Sérgio Moro (Republicanos-PR) entrou no seu quarto dia de análise nesta quarta-feira (9). Após três pedidos de vista anteriores, o placar pela cassação do mandato agora é de 3 a 2.

O último voto foi do desembargador ulio Jacob Junior, que votou a favor da cassação do mandato. Ele divergiu do relator, Luciano Falavinha, e acompanhou o desembargador Rodrigo Sade, favorável à cassação do mandato e à declaração de inelegibilidade de Moro até 2030.

Jacob havia pedido vista, o que significa mais tempo par análise do processo, na sessão de ontem (8). Ele ocupa a vaga no tribunal destinada aos advogados, e foi nomeado pelo cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023.





Entenda os votos dos desembargadores

Votaram contra a cassação:

Luciano Falavinha, relator;

Cláudia Cristina Cristofani;

e Guilherme Frederico Hernandes Denz.

Votou a favor da cassação;



Rodrigo Sade;

Júlio Jacob Júnior;





Irão votar:



Anderson Ricardo Fogaça;

Sigurd Roberto Bengtsson (presidente do tribunal).





Ações em análise

As ações em julgamento foram movidas pelo por dois partidos: o PL e a federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV.

Ambos concordam que o ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça teve gastos excessivos durante a pré-campanha de 2022 e foi favorecido pelo contexto da época.

Os partidos defendem que isso aconteceu porque no final de 2021 e começo de 2022, Moro esteve em pré-campanha à Presidência da República. Depois, desistiu e tentou ainda disputar o Senado por São Paulo até ser barrado pela Justiça Eleitoral. Foi então que passou a concorrer para o Senado pelo Paraná.