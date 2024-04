Edilson Rodrigues/Agência Senado Senador Sergio Moro

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) deve encerrar nesta terça-feira (9) o julgamento sobre a cassação do mandato de Sergio Moro (União-PR) .

Foram três votos contrários à cassação e um a favor até o momento . Luciano Carrasco Falavinha Souza, Claudia Cristina Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz foram contrários, enquanto José Rodrigo Sade foi favorável à cassação.

A quarta sessão do julgamento começará às 14h. Nesta terça-feira devem votar os desembargadores Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Sigurd Roberto Bengtsson.

O julgamento já teve três pedidos de vista desde seu início, em 1º de abril. Na segunda-feira (8), os três desembargadores informaram a pretensão de votar na sessão de hoje.

Após a decisão do TRE, o caso passará por análise pelo TSE, que decidirá os efeitos práticos da medida e a possibilidade de recurso.

