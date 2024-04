Reprodução/NYT Jair Bolsonaro na embaixada da Hungria

A Embaixada da Hungria no Brasil demitiu dois funcionários brasileiros que prestavam serviços ao órgão. As demissões ocorreram nessa semana e não foram justificadas formalmente pela embaixada.

Um dos funcionários desligados trabalhava como secretário do embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai, conforme revelou a CNN. O outro funcionário era encarregado da manutenção geral.

Os desligamentos acontecem uma semana depois do jornal The New York Times revelar que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou dois dias hospedado na embaixada em Brasília, pouco depois de ter o passaporte apreendido pela Polícia Federal. Ambos os funcionários tinham acesso em tempo real ao sistema de vigilância.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Bolsonaro chega na embaixada em Brasília e é recebido pelo embaixador. O governo hungaro não havia divulgado oficialmente os vídeos.

Seguindo as diretrizes do direito internacional, embaixadas são territórios invioláveis pelas polícias locais. Desse modo, caso o ex-presidente ou qualquer outro cidadão nas dependências da embaixada tivesse prisão decretada pelas autoridades locais, nada poderia ser feito.

