Reprodução: Instagram Luís Cláudio Lula da Silva, filho do presidente

O Tribunal de Justiça de São Paulo emitiu uma determinação ordenando que Luís Cláudio Lula da Silva, o filho mais novo do presidente Lula (PT), mantenha distância da médica Natália Schincariol, sua ex-mulher, e deixe o apartamento onde residem juntos.

Na terça-feira (2), Natália registrou um boletim de ocorrência na Delegacia da Mulher de São Paulo, acusando Luís Cláudio de violência doméstica.

Por meio de uma nota oficial, a defesa de Luís Cláudio negou veementemente as acusações, afirmando que as alegações são falsas e podem resultar em processos por calúnia, injúria e difamação, além de uma possível reparação por danos morais.

No boletim de ocorrência, Natália alegou ter sido agredida com uma cotovelada durante uma discussão em janeiro deste ano. Ela também relatou ter sido vítima de agressões verbais, psicológicas e morais, que resultaram em sua ausência do trabalho por um mês devido ao trauma, além de ter sido hospitalizada devido a crises de ansiedade.

Natália afirmou que sofre constantes ofensas, sendo chamada de "vagabunda, gorda, feia e doente mental".

Ela relatou à polícia que os dois mantêm uma união estável há dois anos, e que não denunciou o ex-companheiro anteriormente por medo de represálias.

A decisão do TJ-SP, baseada no relato da vítima considerado coerente e verossímil, impõe medidas protetivas que incluem:

Proibição de Luís Cláudio se aproximar a menos de 200 metros de Natália;

Proibição de Luís Cláudio frequentar os locais de trabalho, estudo ou culto religioso de Natália;

Proibição de Luís Cláudio entrar em contato com Natália por qualquer meio, incluindo telefone, mensagens e redes sociais;

Afastamento de Luís Cláudio do local de convivência com Natália, permitindo apenas a retirada de documentos pessoais e itens de uso pessoal.

Veja as notas na íntegra:

Nota da defesa de Luís Cláudio Lula da Silva

"Na condição de Advogada de Luís Cláudio Lula da Silva, tomamos conhecimento das fantasiosas declarações que teriam sido proferidas pela médica, atribuindo ao nosso cliente inverídicas e fantasiosas agressões, cujas mentiras são enquadráveis nos tipos dos delitos de calúnia, injúria e difamação, além de responder por reparação por danos morais, motivos pelos quais serão tomadas as medidas legais pertinentes."



Nota da defesa de Natália Schincariol

Em re lação aos recentes acontecimentos envolvendo Natália Schincariol, gostaríamos de esclarecer alguns pontos importantes. Natália é uma mulher corajosa, que teve a bravura de se posicionar contra qualquer forma de violência doméstica.

Como inúmeras mulheres em todo o Brasil, enfrentou uma série de adversidades que culminaram em agressões das mais variadas, conforme registrado em boletim de ocorrência. Além disso, apesar de a física ser a mais conhecida e disseminada nos veículos de informação, as violências psicológica e moral são tão danosas quanto.

Na qualidade de defensora dos direitos das mulheres, demonstra resiliência e coragem ao se posicionar contra qualquer forma de violência. Sua decisão de não sofrer em silêncio é um testemunho de sua firmeza e determinação em buscar justiça. Natália Schincariol é médica, faz trabalhos voluntários, inclusive com dependentes químicos, e não pretende obter qualquer vantagem financeira com tal exposição, que foi realizada de forma alheia à sua vontade.



Informamos também que medidas protetivas foram deferidas em favor de Natália, visando assegurar sua integridade e segurança física e psicológica.

Confiamos plenamente nas instituições responsáveis pela condução deste processo e colaboraremos integralmente para garantir que a verdade prevaleça e que a justiça seja feita, inclusive com o cumprimento das medidas judicialmente impostas.