Marcelo Camargo/Agência Brasil - 04.12.2018 Jair Bolsonaro teria buscado asilo na Embaixada da Hungria para escapar da prisão

O Itamaraty decidiu, nesta segunda-feira (25), convocar o embaixador da Hungria no Brasil, Miklós Halmai , para dar explicações sobre o asilo concedido ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em fevereiro . O abrigo aconteceu dois dias após o ex-chefe do Executivo ter seu passaporte apreendido e ser impedido de deixar o país por suspeita de participar de uma tentativa de golpe de Estado.

De acordo com o blog Jamil Chade, do UOL, Halmai foi chamado ao Ministério das Relações Exteriores pela secretária de Europa e América do Norte, embaixadora Maria Luísa Escorel. A conversa durou cerca de 20 minutos. Na maior parte do tempo, o húngaro se manteve calado.

A passagem de dois dias de Bolsonaro pela Embaixada da Hungria foi revelada nesta segunda-feira, em matéria publicada pelo The New York Times, dos Estados Unidos. Após a repercussão do caso, o ex-presidente admitiu o encontro, mas afirmou que a reunião ocorreu "para manter contatos com autoridades do país amigo".

A Polícia Federal, por sua vez, comunicou que irá investigar o caso . A suspeita é que o ex-presidente planejou se exilar no país europeu, aproveitando sua boa relação com o presidente húngaro, Viktor Orbán, líder de extrema-direita.

A embaixada da Hungria, que está fora do alcance da segurança nacional brasileira, poderia oferecer um local seguro para Bolsonaro em caso de uma possível prisão determinada pela justiça brasileira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp